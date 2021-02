New World: Auf Ende August 2021 verschoben; Testläufe werden ausgeweitet

Die Veröffentlichung von New World ab 39,99€ bei vorbestellen ) ist schon wieder verschoben worden. Das MMO von Amazon Games soll am 31. August 2021 an den Start gehen, bisher war grob das "Frühjahr 2021" angepeilt. Am 30. März 2021 will Amazon übrigens den laufenden Alpha-Test mit EU-Servern erweitern. Die geschlossene Beta (für Vorbesteller) soll am 20. Juli 2021 verfügbar sein. Details zu den Betainhalten findet ihr hier Die Entwickler schreiben: "Letzten August hatten wir ein Preview Event, bei dem wir einerseits unsere Fortschritte präsentieren und andererseits möglichst viel Feedback sammeln wollten. Wir haben hunderttausende Spieler zu New World eingeladen. Euer Feedback und die Art und Weise, wie ihr gespielt habt, haben uns darin bestätigt, welche Verbesserungen und Ergänzungen wir noch am Spiel vornehmen mussten. Seit damals haben wir das Kampfsystem aufpoliert, mehr Abwechslung bei Quests, Waffen und Rüstungen eingeführt, das Angeln ins Spiel gebracht, die Karte um die neue Region Brackwasser erweitert, unser Herstellungssystem überarbeitet und weitere Inhalte für Midgame und Endgame hinzugefügt. (...) Wir arbeiten hart an weiteren spannenden Endgame-Features, von denen wir denken, dass sie bei der Veröffentlichung bereits im Spiel sein müssen. Diese Features werden jedoch nicht bis zum ursprünglich kommunizierten Termin im Frühling fertig werden. Aufgrund dessen werden wir New World am 31. August 2021 veröffentlichen. Wir werden die zusätzliche Zeit nutzen, um diese substanziellen Verbesserungen einzubauen und das ganze Spiel weiter zu optimieren und zu polieren, bevor wir die Tore von Aeternum für die ganze Welt öffnen."Letztes aktuelles Video: Developer Update