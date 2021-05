New World: Trailer stellt die Insel Aeternum vor

Amazon Games hat einen weiteren Trailer zuveröffentlicht, das am 31. August 2021 für PC erscheinen soll. Der Trailer stellt die Insel Aeternum, auf der New World spielt, genauer vor und zeigt die dort lauernden Gefahren."New World ist ein Open World-MMO, das Spieler in die unheimliche Wildnis der Insel Aeternum versetzt. Erfolg hängt in New World nicht nur davon ab, rivalisierende Spieler zu besiegen, sondern auch, die Insel selbst zu überwinden, die untote Legion auf die Spieler loslässt, um sie um jeden Preis von ihren Ufern zu vertreiben."Letztes aktuelles Video: This Is Aeternum Trailer