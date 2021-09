New World: Die Veröffentlichung des Online-Rollenspiels steht bevor

Asgard

Duat

Eurytheia

Finias

Hades

Hellheim

Ekera

Gaunes

Abaton

Harmonia

Alastor

Fae

Slavna

Tupia

Albraca - Empfohlene Sprache: Deutsch & Englisch

Learad - Empfohlene Sprache: Deutsch & Englisch

Ganzir - Empfohlene Sprache: Deutsch & Englisch

Silpium - Empfohlene Sprache: Deutsch & Englisch

Utgard - Empfohlene Sprache: Deutsch & Englisch

Antillia - Empfohlene Sprache: Deutsch & Englisch

Styx - Empfohlene Sprache: Deutsch & Englisch

Ravenal - Empfohlene Sprache: Deutsch & Englisch

Annwyn

Hyperborea

Sanor

Rocabarra

Zerzura

Amenti

Glyn Cagny

Saena

Urdarbrunn

Penglai

Alfheim

Saba

Vainola

Lyonesse - Empfohlene Sprache: Französisch & Englisch

Nysa - Empfohlene Sprache: Französisch & Englisch

Bakhu - Empfohlene Sprache: Französisch & Englisch

Ife - Empfohlene Sprache: Französisch & Englisch

Melinde - Empfohlene Sprache: Französisch & Englisch

Baltia

Inferni

Muspelheim

Thule

Tir Na Nog

Barri

Idavoll

Runeberg

Naxos

Murias

Bifrost

Icaria

Niflheim

Nav

Tanje

Bengodi - Empfohlene Sprache: Spanisch & Englisch

Kor - Empfohlene Sprache: Spanisch & Englisch

Bensalem

Iroko

Midgard

Ketumati

Una-bara

Karkar - Empfohlene Sprache: Polnische & Englisch

Jotunheim - Empfohlene Sprache: Italienisch & Englisch

Caer Sidi

Ishtakar

Metsola

Nach mehreren Verschiebungen wird New World ab 39,99€ bei vorbestellen ) am morgigen Dienstag von Amazon Games veröffentlicht. Die EU-Server sollen um 08:00 Uhr (MESZ) live gehen. Die Basis-Version des Online-Rollenspiels kostet 39,99 Euro und setzt auf Steam als Vertriebsplattform. Darüber hinaus wird eine 49,99 Euro teure Deluxe Edition mit Bonus-Inhalten angeboten (Waldmensch-Rüstungsdesign, Waldmensch-Beil-Design, Dogge als Haustier, Stein/Schere/Papier-Emote-Set und digitales Artbook). Für das MMO sind zum Verkaufsstart keine zusätzlichen Abo-Gebühren erforderlich. Für Amazon-Prime-Nutzer soll es monatlich Prime-Gaming-Inhalte geben."Das erste Paket ist beim Launch von New World am 28. September verfügbar und kann bis 1. November abgeholt werden. Es enthält einen exklusiven Piraten-Charakterskin und ein Piratenhaltung-Emote sowie 5000 Glücksmarken - eine Premiumwährung, mit der ihr im Shop im Spiel kosmetische Gegenstände kaufen könnt. Das zweite Piratenpaket ist ab 12. Oktober verfügbar und kann von Prime Gaming-Mitgliedern bis 1. November abgeholt werden. Es enthält weitere Seeräuber-Goodies: Ein Piraten-Schwertskin, ein 'Kehle durchschneiden'-Emote und 3 Wappen."Amazon Games über die verfügbaren Realms und Sprachen: "Die folgenden Server stehen beim Launch von New World für verschiedene Regionen und Sprachen bereit. Auf jedem von ihnen können tausende Spieler gleichzeitig spielen. Wir haben auch Reserveserver in der Hinterhand und werden diese und weitere neu aufgesetzte Server je nach dem Bedarf in den von uns unterstützten Regionen hinzufügen. Für den Launch haben wir Serverstandorte gewählt, für die es das meiste Interesse gab und die wir gut betreuen können. Zwar ist AWS [Amazon Web Services] weltweit tätig, doch wir müssen sicherstellen, dass wir Server in einer Region auch reibungslos betreiben können, bevor wir das Spiel dort an den Start bringen. Nichtsdestotrotz werden wir nach dem Launch weitere Serverstandorte in Betracht ziehen. (...) Bei manchen Servern gibt es Sprachempfehlungen für alle, die in diesen Sprachen gemeinsam Abenteuer in Aeternum erleben möchten. Dies ist jedoch nicht als Einschränkung oder Voraussetzung fürs Spielen zu verstehen, und auf vielen Servern gibt es bezüglich der Sprache gar keine Empfehlung."Die Startzeiten der Server in anderen Regionen findet ihr hier EULetztes aktuelles Video: Trailer Eine Reise des Schicksals