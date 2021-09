New World: Lange Warteschlangen und überlastete Server; fast 700.000 gleichzeitige Spieler; viele neue Server

Aktualisierung vom 28. September 2021, 21:59 Uhr:









Aktualisierung vom 28. September 2021, 14:53 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 28. September 2021, 11:25 Uhr:

⚠️ Wir werden alle Welten in der Region EU Central (außer Baltia, Tanje, Amenti, Ravenal, Utgard, Albraca, Hellheim, Hades) um 10:30 MESZ neu starten, um Serverstabilitätsprobleme zu lösen.



Wir rechnen mit einer Ausfallzeit von ~15 Minuten.



— New World DE (@PlaynewworldDE) September 28, 2021





⚠️Wir haben ein Problem im Zusammenhang mit unserer Twitch-Integrationsfunktionalität festgestellt. Während wir dieses Problem untersuchen und beheben, haben wir die Funktion vorübergehend deaktiviert (ausgegraut).



— New World DE (@PlaynewworldDE) September 28, 2021

Der Spieler-Ansturm ist weiterhin groß: Im Laufe des Tages haben die New-World-Entwickler 17 neue Server mit deutscher Sprachempfehlung hinzugefügt . Gestartet wurde New World ( ab 39,99€ bei vorbestellen ) mit nur acht Realms für den deutschen Markt, aber diese Spielwelten waren sehr schnell überfüllt.Folgendes Statement zur aktuellen Lage, den langen Warteschlangen und den Login-Problemen hat das Entwicklerteam veröffentlicht: "Wir verstehen, dass einige Spieler:innen sehr lange Wartezeiten haben und arbeiten hart daran, diese Probleme zu verbessern. Deswegen eröffnen wir weiterhin neue Welten und werden auch die Kapazität unserer bestehenden Welten erweitern, sobald wir diese Änderungen ausreichend getestet haben. Unser jetziger Fokus liegt darauf, dass sich alle einloggen und spielen können - gleichzeitig wollen wir aber auch sicherstellen, dass alle langfristig ein Zuhause in Aeternum finden. Deswegen werden wir allen Spieler:innen in den nächsten zwei Wochen einen kostenlosen Charaktertransfer zur Verfügung stellen. Wir danken euch für eure Geduld und Unterstützung, während die New World-Community wächst und ermutigen euch, eure langfristigen Serverpläne mitsamt eurer Community zu festigen."Anhand der gleichzeitig aktiven Spieler ist New World (707.230) die bisher erfolgreichste Spiele-Veröffentlichung auf dem PC in diesem Jahr (vor Valheim ).Aktuell sind laut Steam gerade 487.573 Spieler gleichzeitig (CCU) in New World unterwegs - oder warten in den Warteschlangen, um auf die Server zu gelangen. Damit ist das Online-Abenteuer von Amazon Games der bisher zweitgrößte Spiele-Launch des Jahres 2021 und liegt knapp hinter Valheim mit 498.478 gleichzeitig aktiven Nutzern.Die Server von New World sind heute um 8 Uhr (in Europa) offiziell an den Start gegangen und nur kurze Zeit später bildeten sich teilweise sehr lange Warteschlangen auf den Servern, vor allem auf den acht Servern, die für deutsche Spieler vorgesehen sind. Nach ersten Realm-Neustarts zur Behebung von Stabilitätsproblemen und der Deaktivierung der Twitch-Erweiterung warten auf manchen Servern bis zu 10.000 Spieler darauf, den ausgewählten Server zu betreten. Die Wartezeit kann locker mehrere Stunden betragen - und schon vor der Serverwahl poppte eine Login-Fehlermeldung wegen "zu vieler Verbindunganfragen" auf. Amazon Games will die Lage im Blick behalten. Bereits gestern meinte das Unternehmen, dass sie "Reserveserver in der Hinterhand" hätten und ggf. auch neue Server je nach Bedarf in den Regionen hinzufügen würden.Letztes aktuelles Video: Trailer Eine Reise des Schicksals