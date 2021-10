New World: Update 1.0.1 veröffentlicht

Wir haben die Grundlagen für den kommenden Charaktertransferservice erstellt und im Spiel implementiert, so dass ihr womöglich bereits Elemente unserer Vorbereitungen im Ingame-Shop sehen könnt. Wir arbeiten weiter an der Fertigstellung dieser Funktion und werden euch im Laufe der Woche (wenn wir bereit sind, das Feature zu veröffentlichen) weitere Informationen zur Funktionsweise geben.

Projektile von Geschütztürmen im Krieg, die bisher physische Geschosse waren, wurden so verändert, dass sie jetzt Hitscan-Erkennung verwenden. Dadurch sollte sich die Performance im Krieg verbessern, da weniger Objekte in der Welt gespawnt werden.

Um sicherzustellen, dass Spieler nicht AFK bleiben können (insbesondere auf stark frequentierten Servern), haben wir die folgenden Anpassungen am AFK-Verhinderungssystem vorgenommen.

Es wurde eine zusätzliche AFK-Verhinderung hinzugefügt, die sicherstellt, dass Spiele das bestehende System nicht mithilfe simulierter Mausbewegungen austricksen können.

Die Zeit bis zur AFK-Warnmeldung wurde von 20 auf 15 Minuten verkürzt.

Die Trennung vom Server aufgrund von AFK wurde von 25 auf 20 Minuten verkürzt.



Wir haben einen Bestätigungsbildschirm hinzugefügt, der angezeigt wird, wenn ein Spieler versucht, die Warteschlange zu einer Welt zu verlassen. Der Spieler wird dann gebeten, zu bestätigen, dass er die Warteschlange wirklich verlassen möchte. Dies sollte sicherstellen, dass niemand aus Versehen die Warteschlange verlässt und seinen Platz verliert.

Es wurde ein selten auftretender Fehler behoben, bei dem die Interagieren-Taste bei verschiedenen Objekten der Welt nicht richtig funktioniert hatte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Fass beim Emote: Piratenhaltung nicht erschienen war.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Spieler für manche Aktivitäten keine Taler als Belohnung erhalten hatten.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Schnellreiseanimation unterbrochen wurde. Dies hatte zur Folge, dass Charaktere im Inneren eines Hauses feststecken konnten.

Es wurde ein Fehler im Zusammenhang mit Gebietsrufbelohnungen behoben. Hier fehlten einige Übersetzungen.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Spieler mehrmals gebeten wurden, Titel für Erfolge zu beanspruchen, nachdem sie sich wieder beim Spiel angemeldet hatten, obwohl sie diese Belohnungen bereits beansprucht hatten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Animation der Beine einfrieren konnte.

Es wurden Abstürze des Spiels behoben, die im Zusammenhang mit den Twitch-Integration von New World auftraten.

Es wurde ein seltener Fehler behoben, durch den Spieler in einen Zustand geraten konnten, in dem sie von den meisten Angriffen nicht mehr getroffen werden konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den bestimmte Behälter mit Gegenständen unendlich oft gelootet werden konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Hinweis „Ereignis verwerfen“ manchmal weiterhin sichtbar blieb, auch wenn der Spieler das Ereignis abgebrochen hatte.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den Pastor Walsh an der Landmarke Walsham als aggressiver Mob spawnte.

Es wurde ein Fehler behoben, der bewirkte, dass Gegner an der Landmarke Rohrkolben-Schwemme langsamer als beabsichtigt spawnten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Respawn des Aufsehers Zane bei der Aufgabe „Was zu beweisen wäre“ langsamer als beabsichtigt war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Meister Zindt an der Landmarke Kannan-Grabstätte doppelte Respawns hatte.



Es wurden fehlende Informationen in den Aufgabenverzeichnissen zur empfohlenen Aufgabenstufe für Spieler hinzugefügt, die den zweiten Fraktionsrang freischalten wollen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Zurücksetzen der Aufgabe „Segen der Erde“ den Fortschritt der Haupthandlung blockierte, wenn man einen der Segen erhalten hatte.

Es wurde ein Problem behoben, durch das die Aufgabe „Azoth-Explosion“ für Spieler nicht verfügbar war, wenn sie vorher bereits andere Windkreis-Aufgaben abgeschlossen hatten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Abschließen der Aufgabe „Kürbis der Nächstenliebe“ verhinderte, dass der Spieler die Aufgabe „Arruda-Marmelade“ übernehmen konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Gespräch mit dem Tavernenbetreiber in „Erstes Licht“ zu einer Situation führen konnte, in der es nicht mehr möglich war, neue Aufgaben vom Tavernenbetreiber zu übernehmen.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass der Spieler nach dem Abschluss der Aufgabe „Rachedurst“ die Aufgaben „Jäger und Gejagte“ und „Hohe Erwartungen“ nicht übernehmen konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Abschließen der Aufgabe „Fluch des Ebenholzfalken“ verhinderte, dass der Spieler die Aufgabe „Bonds Eröffnung“ übernehmen konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Abschließen der Aufgabe „Die Expedition nach Saircor“ verhinderte, dass der Spieler die Aufgabe „Eine Bedrohung zurzeit“ übernehmen konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Abschließen der Aufgabe „Die Stärke der Erde“ verhinderte, dass der Spieler die Aufgaben „Verblassendes Licht“ und „Tränen aus Azur“ übernehmen konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Abschließen der Aufgabe „Verdrehte Verwandlung“ verhinderte, dass der Spieler die Aufgabe „Die Segen der Gefallenen“ übernehmen konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Abschließen der Aufgabe „Licht und Dunkelheit“ verhinderte, dass der Spieler die Aufgaben „Steige nach Frostschlummer hinab“ und „Eisen zu Staub“ übernehmen konnte."

Das Update 1.0.1 ist auf die Server von New World ab 39,99€ bei vorbestellen ) aufgespielt worden. Es umfasst die Grundlagen für den kommenden Charaktertransferservice (Vorbereitungen im Ingame-Shop), Performance-Verbesserungen im "Krieg", Anpassungen der AFK-Erkennung und allgemeine Fehlerbehebungen.

Statement der Entwickler : "Letzte Woche haben wir bereits angekündigt, dass es für uns höchste Priorität hat, dass alle Spieler sich anmelden und schnell ins Spiel starten können, ohne in Warteschlangen festzustecken. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir die Zahl der verfügbaren Server mehr als verdoppelt und die Serverkapazität auf bestehenden Servern erweitert. Außerdem arbeiten wir weiterhin an einer Funktion, die es Spielern ermöglicht, ihre Charaktere auf verschiedene Server zu transferieren. Diese Funktion wird in Kürze verfügbar sein. Während Mitglieder unseres Teams unermüdlich daran arbeiten, sicherzustellen, dass Spieler einen Server finden, den sie mithilfe der Übertragungsfunktion für Charaktere dauerhaft zu ihrem Zuhause machen können, haben andere von uns an einigen zusätzlichen Updates gearbeitet, die den Spielkomfort verbessern, und Fehlerbehebungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass Spieler das Spiel spielen und wie geplant vorankommen können, sobald sie Aeternum betreten haben.AllgemeinKriegAFK-VerhinderungWeltwarteschlangeAllgemeine FehlerbehebungenFehlerbehebungen im Zusammenhang mit der KIFehlerbehebungen im Zusammenhang mit AufgabenLetztes aktuelles Video: Trailer Eine Reise des Schicksals