New World: Dataminer stoßen auf Dungeon-Finder, Expeditionen und andere Neuerungen

Wie bei vielen anderen MMOs dürstet es den Spielern von New World ab 39,99€ bei vorbestellen ) bereits kurze Zeit nach dem Launch nach neuen Inhalten und Features. Daran scheint das Team von Amazon Game Studios fieberhaft zu arbeiten, wie der jüngste Fund einiger Dataminer zeigt. Diese haben sich durch die aktuellen Dateien auf dem PTR-Server (Public Test Realm) gewühlt und sind dabei auf einige interessante Dinge gestoßen.Unter anderem scheint sich tatsächlich ein Dungeon- beziehungsweise Gruppen-Finder in der Entwicklung zu befinden. Ein solches Feature, das die Zusammenstellung von Gruppen deutlich vereinfacht und vor allem beschleunigt, bieten mittlerweile einige bekannte Genre-Vertreter wie zum Beispiel World of Warcraft. Apropos Dungeons: Die Dataminer haben zudem die Namen von einem halben Dutzend Expeditionen gefunden. Diese heißen unter anderem "Unholy Depths" sowie "Frozen Passage" und dürften das Endgame von New World auf willkommene Weise erweitern. Es ist sogar von "Mutationen" die Rede, also Modifikationen für die Expeditionen, die euch als Spieler vor zusätzliche Herausforderungen stellen – ähnlich der "Mythic+"-Mechanik in World of Warcraft.Des Weiteren erwarten euch wohl eine Überarbeitung des Ladebildschirms, ein Winter-Event für die Weihnachtszeit, ein Spectator-Modus (eventuell für PvP-Schlachten), neue Waffen und vieles mehr. Allerdings bleibt abzuwarten, ob und wann all diese Features beziehungsweise Inhalte tatsächlich den Weg in New World finden werden. Es könnte sich auch um Überbleibsel von einst geplanten Dingen handeln, die Amazon Game Studios mittlerweile wieder verworfen hat.New World ist seit dem 27. September 2021 für PC erhältlich.Letztes aktuelles Video: Trailer Eine Reise des Schicksals