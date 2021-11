New World: Kompletter Handel wegen Duplizierungs-Exploit erneut deaktiviert

Seit dem Launch gegen Ende September vergeht eigentlich kaum ein Tag, an dem es keine negativen Schlagzeilen zum Online-Rollenspiel New World ab 39,99€ bei vorbestellen ) gibt. So auch jetzt wieder: Das Entwicklerstudio sah sich nämlich erneut dazu gezwungen, den gesamten Handel samt des Taler-Transfers vorübergehend zu deaktivieren.Auslöser hierfür ist ein neuer "Item-Dupe", der am vergangenen Wochenende aufgetaucht war und seither für einigen Ärger und Unmut sorgt. Mithilfe eines Tricks war bzw. scheint es auch weiterhin möglich zu sein, Gegenstände beim 'Housing' zu vervielfältigen. Dies haben zahlreiche Spieler ausgenutzt, um beispielsweise die begehrten "Loot Luck Trophies" zu duplizieren und diese zu Dumping-Preisen im Handelsposten anzubieten – mit gravierenden Folgen für das ohnehin angeschlagene Wirtschaftssystem von New World.Bei Amazon Game Studios ist man gerade dabei, eine Lösung für diesen Exploit zu finden. Bis diese gefunden ist, bleibt der Handel deaktiviert. In der offiziellen Erklärung heißt es:„Hallo zusammen, wir sind uns eines möglichen Duplizierungs-Exploit bewusst, der in den Foren und sozialen Medien verbreitet wurde. Während wir den Exploit untersuchen, haben wir alle Formen des Vermögenstransfers zwischen Spielern vorübergehend deaktiviert (z.B. das Senden von Währungen, Gildenkassen, Handelsposten, Spieler-zu-Spieler-Handel). Jeder Spieler, der sich an der Nutzung dieses Exploits beteiligt hat, wird entsprechend bestraft.Sobald der Duplizierungs-Exploit untersucht wurde und wir bereit sind, den Vermögenstransfer wieder zu aktivieren, werden wir diesen Beitrag aktualisieren.Danke für euer Verständnis.“Letztes aktuelles Video: Trailer Eine Reise des Schicksals