New World: Entwickler erhalten Hilfsangebot von der Community

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass das Online-Rollenspiel New World ab 39,99€ bei vorbestellen ) seit dem Launch gegen Ende September mit ebenso vielen wie heftigen Problemen zu kämpfen hat. Die zwischenzeitlich veröffentlichten Fixes und Updates konnten daran nicht so viel ändern wie sich das die Entwickler vielleicht gewünscht haben. Doch nun gibt es ein unverhofftes Hilfsangebot.Dieses stammt aus den Reihen der Community. Auslöser war ein Posting des Benutzers „LuzipherMST“, der im offiziellen Forum ganz offen seine Hilfe anbot, um die Entwickler bei der Behebung der aktuellen Probleme in New World zu unterstützen. Seiner Ansicht nach gebe es nicht nur Spieler, die dem MMO vor lauter Groll den Rücken kehren, sondern stattdessen lieber aktiv helfen wollen. Er fragte ganz konkret nach, in welcher Form die Community Unterstützung leisten könnte und erhielt dabei einiges an Zustimmung aus den Reihen der Fans. Allerdings gibt es auch einnige Gegenstimmen, die der Aktion deutlich weniger zugeneigt sind.Wenig später meldete sich ein Community-Manager zu Wort, um sich für die konstruktive Diskussion und natürlich auch das Hilfsangebot zu bedanken. Seiner Erklärung zufolge wäre den Entwicklern bereits damit geholfen, wenn die Spieler bei der Meldung von Bugs und anderen Problemen eine möglichst genaue Beschreibung mitliefern würden. Außerdem sei jedes Feedback und jede Meinung aus den Reihen der Community wichtig, um bei der Verbesserung und New World zu unterstützen.New World wurde am 28. September 2021 für PC veröffentlicht. Den Test auf 4Players.de zum Online-Rollenspiel könnt ihr hier einsehen.Letztes aktuelles Video: Trailer Eine Reise des Schicksals