New World: Entwickler rudern nach Shitstorm der Community zurück

selbst hergestellte Gegenstände

beim Fraktions-Shop gekaufte Gegenstände

durch Quests als Belohnung verdiente Gegenstände

Das Online-Rollenspiel New World ab 39,99€ bei vorbestellen ) und das damit verbundene Entwickler-Team von Amazon Game Studios kommen einfach nicht aus den negativen Schlagzeilen heraus. Als neuester Stein des Anstoßes wurde vor kurzem eine große Änderung beim so genannten Watermark-System angekündigt, was umgehend einen enormen Shitstorm aus den Reihen der Community hervorrief. Diese Kritik war allem Anschein nach so heftig, dass die Entwickler nun einlenken."TigerC4ne" von Amazon Game Studios veröffentlichte im offiziellen Forum eine ausführliche Stellungnahme . Demnach habe sich das Entwickler-Team die Kritik der Fans sehr wohl zu Herzen genommen und die geplanten Änderungen nochmals überdacht. Letztendlich sei die Entscheidung gefallen, diesbezüglich etwas nachzujustieren. Das neue Kompetenz-System zur Skalierung von Gegenständen wird demnach zwar wie geplant eingeführt, aber etwas abgeschwächt. So greift die Skalierung bei allen Gegenständen, die nach dem entsprechenden Update gehandelt oder verkauft werden. Allerdings gibt es drei Ausnahmen:Außerdem werde es eine Anpassung bei der Berechnung der Skalierung geben. Wenn ein Spieler etwa einen Kompetenz-Wert von 520 hat und sich eine Axt mit einem Gear Score von 600 kauft, erhält die Waffe beim Einsatz einen Mittelwert von 560. Nach dem ursprünglich geplanten System wären es nur 520 gewesen. "TigerC4ne" stellte zudem klar, dass es nicht die Absicht der Entwickler sei, Spielern beziehungsweise deren Charakteren ihre zuvor wohl verdiente Macht zu klauen und somit zu schwächen. Daher habe man sich für diese Anpassungen entschieden.New World wurde am 28. September für PC veröffentlicht. Den Test auf 4Players.de könnt ihr hier nachlesen Letztes aktuelles Video: Trailer Eine Reise des Schicksals