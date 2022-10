New World: Das bislang größte Update Schwefelsandwüste ist erschienen

New World: Das enthält das Update Schwefelsandwüste

Überarbeiter Anfang für Neueinsteiger

Halloween in New World gestartet

Auf in neue Gebiete: Amazon veröffentlicht heute das bisher größte Inhaltsupdate für New World. In Schwefelsandwüste gibt es sowohl neue Inhalte für Veteranen als auch für Neueinsteiger.Das Highlight des Updates ist aber sicherlich das komplett neue Gebiet, welches dem Patch auch seinen Titel verleiht. Die Schwefelsandwüste bringt etwas Abwechslung in die Welt von Aeternum.Die Schwefelsandwüste ist laut Amazon etwa zweieinhalbmal so groß wie Immerfall und bietet neue Quests, Gegnertypen und Materialien. In der Wüste angekommen, verbündet ihr euch mit dem mysteriösen Zauberer Imhotep, um die Geheimnisse vor Ort aufzudecken.Im Fokus stehen dabei die verbliebenen Vertreter der 19. Legion des Römischen Reiches, die mittlerweile dem Wahnsinn verfallen sind. Warum und wieso, das gilt es im Laufe der neuen Geschichte zu klären.Teil davon ist die neue Enneade-Expedition, die inmitten alter Ruinen stattfindet. Zusammen mit Imhotep gilt es auch dort Geheimnisse zu erkunden, während mächtige Sanddämonen das Eindringen gar nicht witzig finden.Ebenfalls neu im Gepäck ist das Großschwert, welches mit den Attributen Stärke und Geschick skaliert. Die neue Waffe verfügt über eine Angriffs- und Verteidigungshaltung und bietet damit wie gehabt zwei verschiedene Spielstile:Zusätzlich Teil des Updates sind die neuen Herzjuwelfähigkeiten, die euch teils mächtige Boni verleihen. Zum Release gibt es insgesamt fünf Fertigkeiten:Aufgeladen wird das Herzjuwel durch Kämpfe, in dem ihr etwa selbst Schaden austeilt, Verbündete heilt, gegnerische Angriffe blockiert oder getroffen werdet.Neben den neuen Inhalten für Veteranen krempelt das Update außerdem den Spieleinstieg um. Neue Spieler oder Spieler, die einen frischen Charakter erstellen, können sich auf folgende Änderungen einstellen:Mehr Infos zu den einzelnen Überarbeitungen erhaltet ihr übrigens auf der Spielwebseite zu New World Damit aber immer noch nicht genug, denn passend zur aktuellen Jahreszeit findet auch in New World ein Halloween-Event statt. Während der sogenannten Nachtschleierzeit, die bis zum 1. November hält, könnt ihr in den Kampf gegen den bösen Dämon Baalphazu ziehen.Für das Absolvieren von Quests rund um das Event winken verschiedene, zeitlich begrenzte Belohnungen. Allerdings muss ein Charakter mindestens Stufe 35 sein, um an den Aktivitäten teilnehmen zu können.Letztes aktuelles Video: Trailer Eine Reise des Schicksals