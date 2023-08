New World: Mit der Erweiterung kommen endlich Mounts in das MMORPG von Amazon

New World bringt mit der Erweiterung endlich Mounts

Höheres Level, Gear Score und eine neue Waffe

Das MMORPGerhält am 3. Oktober 2023 mit „Rise of the Angry Earth“ seine erste Erweiterung. Wir erklären euch, welche Neuerungen das Update mit sich bringt.Im September feiert dasbereits seinen zweiten Geburtstag. In den zwei Jahren erlebt es viele Hoch- aber auch Tiefphasen. So wurden die Server beim Neustart von New World überrannt, doch die Entwickler mussten danach einige Server aufgrund eines Spielermangels zusammenlegen. Jetzt beginnt mit der Erweiterung eine neue Phase.Das vermutlich meistgewünschte Feature in New World kommt mit der Erweiterung endlich in das MMORPG: Spieler bekommenAktuell ist man in Aeternum stets zu Fuß unterwegs, was bei einem Open-World-MMORPG ganz schön nerven kann. Mounts waren daher längst überfällig.Mit „Rise of the Angry Earth” erfüllt Amazon Games den Spielern diesen Wunsch. Absollt ihr dann eine Questreihe starten können, die euch euer erstes Pferd einbringt. Später soll es noch zwei weitere Mount-Typen geben.Damit kommt auch ein neuerin das MMORPG: Reiten. Je öfter ihr reitet, desto höher levelt ihr diese Fähigkeit. Zudem könnt ihr eurem Pferd einen Namen geben und sein Aussehen durch Cosmetics anpassen.Derzeit könnt ihr euren Charakter maximal auf Stufe 60 leveln. Das ändert sich mit der Erweiterung – dann liegt dasbei 65. Auch der, also das Itemlevel, erhöht sich auf 700.Dementsprechend kommen auch neue Quests und Inhalte, sogar eine ganz neuedazu. Sie nennt sich Elysian Wilds und ist eine magische Landschaft, die euch einen neuen Arc der Hauptstory erleben lässt. Zusätzlich gibt es ab Level 62 eine neue. Mit der sogenannten „Flail“ kommt auch einein das MMORPG. Es handelt sich um eine Einhandwaffe, die ihr für unterschiedliche Spielstile nutzen könnt. Ihr tragt sie allein oder zusammen mit einem Schild.Die zahlreichen neuen Inhalte, die mit der Erweiterung in New World kommen, sind leider kein kostenloses Update, dessen Einführung ebenfalls massig neuen Content brachte.liegt „Rise of the Angry Earth“ bei 29,95 Dollar.Kürzlich startete das. Es erinnert an Stardew Valley und macht sogar drei Dinge besser.