New World: Rise of the Angry Earth bekommt großteils positive Kritik auf Steam

Im MMORPGstartete am 3. Oktober 2023 die erste kostenpflichtige Erweiterung auf. Sie heißtund schwankt auf Steam zwischen den Bewertungen „Ausgeglichen“ und „Größtenteils positiv“. Wir schauen uns an, was die Spieler von ihren neu gewonnenen Mounts aus über das Update zu sagen haben.Wer zusätzlich zum Basisspiel, das aktuell von 39,99 Euro auf 15,99 Euro reduziert ist, die Erweiterung für 28,99 Euro erwirbt, erhält Zugang zum neuen Content des MMORPGs von. Der bringt etwa zwei Jahre nach Release endlich Reittiere in das Spiel, doch auch andere Anpassungen nimmt der Entwickler vor.Mit Rise of the Angry Earth steigt dasin New World von 60 auf 65 und auch das maximaleerhöht sich auf 700. Das MMORPG schickt euch nun in eine ganz neue Zone, wie es bereits bei der kostenlosen Erweiterung Brimstone Sands der Fall war, als es in die Schwefelsandwüste ging. Die neue Gegend nennt sichund ist eine Magie-Landschaft, in der ihr den neuen Arc der Hauptstory spielt. Auch auf eine weitere Expedition ab Level 62 und einenamens „Flail“ dürft ihr euch einstellen.Mit Level 25 können Spieler ab sofort eine Quest starten, die ihnen dasbeibringt und sie erhalten das erste Pferd. Später kommen noch zwei weitere Mount-Typen hinzu. Das Reiten an sich ist ein neuer Lifeskill, den man in New World erlernen und hochleveln kann, wie etwa das Holzfällen oder Angeln.Auf Steam haben bereits etwa 300 Spieler ihre Bewertung zu New World: Rise of the Angry Earth abgegeben, wobei aktuell 70 Prozent von ihnen einengeben – vor wenigen Minuten waren es noch 69 Prozent, wodurch sich die Gesamtwertung von „Ausgeglichen“ in „Größtenteils positiv“ ändert. Der Rest fällt negativ aus. Manche empfinden den Content als zu wenig für knapp 30 Euro, andere klagen über technische Schwierigkeiten, die vorher nicht auftraten, manche sind allerdings auch komplett zufrieden mit der Erweiterung. Wir fassen ein paar der Stimmen für euch zusammen:Wie sich die Eindrücke nach längerem Aufenthalt in Amazon Games' Elysian Wilds noch verändert und zu welchen Bewertungen das letztendlich führt, bleibt abzusehen. Aktuell scheinen die meisten Spieler von New World: Rise of the Angry Earth auf Steam jedoch zufrieden zu sein. Ganz anders läuft hingegen der