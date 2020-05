Crucible: Team-Shooter von Amazon legt zum Startschuss an

Screenshot - Crucible (PC) Screenshot - Crucible (PC) Screenshot - Crucible (PC) Screenshot - Crucible (PC) Screenshot - Crucible (PC) Screenshot - Crucible (PC) Screenshot - Crucible (PC)

Neben New World hat Amazon Games noch einen zweiten großen Titel in der Pipeline, der dieses Jahr für PC erscheinen soll: Crucible . Der vor knapp vier Jahren angekündigte teambasierte Helden-Shooter der hauseigenen Relentless Studios soll nach längerer Tauchfahrt am 20. Mai 2020 auf Free-to-play-Basis an den Start gehen. Das in Seattle ansässige Studio wird von Louis Castle, einem Mitgründer der legendären Westwood Studios (u. a. Dune 2, Command & Conquer, Lands of Lore), geleitet. Zum Spiel selbst schreibt der Hersteller: "In Crucible wählen die Gamer aus einem vielfältigen Kader von Aliens, Robotern und Menschen - und kooperieren mit Teamkameraden, um auf einem vagabundierenden Planeten am Rande des bekannten Weltraums Gegner zu jagen, feindselige Kreaturen zu besiegen und Ziele einzunehmen.Crucible lässt Teams aus Jägern auf einen gefährlichen Planeten los sowie auf gegnerische Spieler. Alle wollen sie Essenz erbeuten, eine Ressource, die die Kräfte der Jäger vergrößert. Die Spieler beginnen jedes Match durch die Auswahl von einem von zehn verschiedenen Jägern, von denen jeder über seine eigenen, einzigartigen Waffen und Fähigkeiten verfügt. Crucible hat einen Jäger für jeden Spielstil - wie Earl, einen interstellaren Trucker mit dem Format eines Panzers und einer passenden Kanone; Bugg, einen Robot-Botaniker, dessen Hauptsorge es ist, seine Pflanzen zu schützen, und Summer, früher Kampf-Champion und Schweißerin, deren Flammenwerfer auf dem Schlachtfeld kräftig einheizen. Während die Spieler Essenz sammeln, leveln ihre Jäger hoch, steigern ihre Kraft und verbessern ihre Fähigkeiten. Crucibles schnelle Gefechte erfordern es, dass die Spieler ihre Strategien permanent an Situationen anpassen, die sich durch das Vorgehen ihrer Gegner und den fortwährend im Wandel befindlichen Planeten rapide entwickeln.Crucible startet mit drei Modi: Herzstück der Schwärme, Erntemaschinenkommando und Alphajäger. In Herzstück der Schwärme treten zwei Vierspieler-Teams gegen gewaltige Boss-Hives an, die überall in der Welt erscheinen. Jeder Schwarm enthält ein wertvolles Herz, und das erste Team, das sich drei Herzen erkämpft, gewinnt das Match - wodurch jedes einzelne Match eine empfindliche Balance zwischen dem Kampf mit dem gegnerischen Team und dem Bestehen gegen die mächtigen Schwärme entwickelt. Erntemaschinenkommando fordert zwei Teams mit jeweils acht Spielern heraus, auf der Karte verteilte Erntemaschinen einzunehmen und zu halten - um die Kontrolle über die Essenz zu übernehmen, die sie alle auf den Planeten gebracht hat. Das Team, das es schafft, die Ressourcen des anderen Teams zu leeren, gewinnt. In Alphajäger kämpfen acht Zweier-Teams darum, das Gefecht als einzige zu überleben.""In Crucible ist jedes Match anders, und die Entscheidungen der Spieler machen einen bedeutenden Unterschied", so Christoph Hartmann, Vice President bei Amazon Games. "Jeder Gegner, jedes Team und jeder Modus birgt eigene Gefahren, und keine zwei Matches sind gleich. Daher müssen die Spieler stets auf alles gefasst sein, was ihnen die Spielwelt und die anderen Teams entgegensetzen. Wir freuen uns, dass die Spieler schon in wenigen Wochen Teil der Jagd sein werden, und wir sind gespannt zu hören, wie sie ihnen gefällt."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer