Crucible: Vollversion wird von Amazon wieder zur geschlossenen Beta zurückgestuft

Eigentlich wurde der Shooter Crucible bereits am 21. Mai auf Steam veröffentlicht. Da das Spiel von Publisher Amazon Game Studios und Entwickler Relentless Studios aber nicht sonderlich gut angenommen worden sei ( 4players-Wertung: 58% ), werde der Titel heute zurück in die geschlossene Beta geschickt, so pcgamer.com Eine ungewöhnlicher Plan, infolge dessen sich die Entwickler an die existierende "Roadmap" halten wollen, welche sich hier einsehen lässt . Gewöhnliche Spieler würden also praktisch zu Beta-Spielern, die Feedback abliefern können. Dies sei z.B. bei geplanten wöchentlichen Spielrunden mit den Entwicklern möglich. Das Magazin erläutert, dass die kleine Spielerbasis der wichtigste Anlass für den Schritt sei (zur Zeit der News 146 gleichzeitige Spieler). Daher sei zur Spielersuche auch ein Hilfsmittel wie Discord sinnvoll. Wer noch die Vollversion im alten Zustand kaufen möchte, muss sich beeilen: Am heutigen Mittwoch, 1. Juli 2020, soll um 18 Uhr deutscher Zeit die Umstellung erfolgen.Letztes aktuelles Video: Video-Test