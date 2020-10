Crucible: Amazon Games stellt die Entwicklung endgültig ein

Amazon Games gibt Crucible endgültig auf. Der Team-PvP-Shooter, der eineinhalb Monate nach dem verunglückten Launch wieder zurück in den geschlossenen Betatest versetzt wurde, wird nicht weiter entwickelt. Konkrete Gründe für die Einstellung wurden nicht genannt. Die Relentless Studios bleiben in diesem Punkt sehr vage, aber die Spielerzahlen laut Steamdb sind sehr eindeutig.

Im Statement heißt es : "Im Juli haben wir Crucible in die Closed Beta versetzt. Dank eures Feedbacks haben wir eine Liste von Funktionen bzw. Features erstellt und diese öffentlich via Roadmap mit euch geteilt, von denen wir glaubten, dass sie das Spielerlebnis verbessern würden. Mit der Ausnahme von benutzerdefinierten Spielen (die wir voraussichtlich in den nächsten Tagen einfügen werden) haben wir alle Features abgeschlossen und implementiert. Unser nächster Schritt bestand nun darin, das Feedback, das wir von euch erhalten haben, zusammen mit den von uns gesammelten Daten auszuwerten, um die Zukunft von Crucible zu bestimmen. Leider führte die Auswertung all dieser Daten zu einer schwierigen Entscheidung: Die Entwicklung von Crucible wir[sic!] eingestellt.""In den nächsten Wochen werden wir einen letzten Spieltest und eine kleine Community-Abschiedsfeier veranstalten - sowohl im Spiel als auch auf unserem offiziellen Discord-Server. Weitere Informationen zu diesem Event geben wir noch bekannt. Danach wird das Matchmaking auf den Servern deaktiviert, so dass man nur noch über die Funktion für benutzerdefinierte Spiele spielen kann. Die Server bleiben bis Montag, den 9. November 2020 um ca. 21:00 Uhr MESZ für benutzerdefinierte Spiele verfügbar."Für diejenigen, die etwas im Ingame-Shop gekauft haben, wird volle Kostenrückerstattung angeboten ( zur Website ). Alle Kaufoptionen für Credits wurden ebenfalls deaktiviert.Letztes aktuelles Video: VideoTest