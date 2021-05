Superhot VR: Läuft auf der Quest 2 ab sofort in 120 Hertz

Hey @oculus Quest SUPERHOT VR players!

👉We’ve added experimental support for 120 FPS.👈



It is EXPERIMENTAL so if you encounter any problems you can disable this mode via settings.



Have fun!#OculusQuest #SUPERHOTVR pic.twitter.com/cATYf70xfl



— SUPERHOT (@SUPERHOTTHEGAME) May 6, 2021

Immer mehr Spiele machen Gebrauch von der neuen 120-Hertz-Unterstützung, die nachträglich per Update auf der Oculus Quest 2 aktiviert wurde. Nach Titeln wie Echo VR Gorilla Tag (App Lab) oder Racket Fury ist jetzt auch der Zeitlupen-Klassiker SUPERHOT VR ab 19,39€ bei kaufen ) dabei: Das haben die Entwickler auf Twitter verkündet:Da die Unterstützung hier noch experimentell sei, solle man bei Problemen wieder in den Einstellungen zu einer niedrigeren Bildwiederholfrequenz zurück wechseln, so das Team. Im Test für HTC Vive resümierten wir vor vier Jahren:"Das stylishe Durch-die Kugeln-Tauchen passt derart gut zu räumlichem VR, dass das Prinzip sofort in Fleisch und Blut übergeht. Ein paar präzise Schüsse, dann ducke ich mich wie in einem Actionfilm unter den Kugeln ab und entwaffne einen Schergen mit einem blitzschnellen Fausthieb - ein erstaunlich mächtiges Spielgefühl!"Letztes aktuelles Video: PlayStation VR Trailer