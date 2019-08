E-Sport: E-Sport ist "kein Sport im Sinne des geltenden Rechts" - 4Players.de

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) wollte Gewissheit von einem Anwalt, ob E-Sport aus juristischer Sicht ein Sport ist. Jetzt liegt das Gutachten von Peter Fischer laut n-tv und FAZ der dpa vor. Dort kommt der Anwalt zu dem Ergebnis, dass E-Sports „kein Sport im Sinne des geltenden Rechts“ sei.Auf 120 Seiten wird u.a. erläutert, dass Sport „durch die langjährige Rechtssprechung im traditionellen Sinne der Anforderungen an die Körperlichkeit konkretisiert“ ist - was beim Spielen an PC oder Konsole scheinbar nicht ausreichend gegeben sei.Abgesehen davon, dass olympische Disziplinen in FIFA, Fortnite & Co damit in weite Ferne rücken, würde die verweigerte juristische Einordnung als Sport und damit "gemeinnützige" Betätigung auch dazu führen, dass Anbieter keine steuerlichen Vorteile in Anspruch nehmen können.Schon im Juli bekräftigte Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein gegenüber dem DOSB: "(...) dass eGaming nichts mit Sportförderung zu tun habe und dass man in dem Bereich allenfalls über Wirtschaftsförderung sprechen könne."Allerdings erteilt das Gutachten auch der vom DOSB vorgenommenen und höchst umstrittenen Zweiteilung des E-Sport in die eher positiv definierten "Sportartensimulationen" à la PES, FIFA oder NBA 2K und das eher negativ, weil "sportfern" definierte "E-Gaming" à la Fortnite, Counter-Strike & Co eine Absage: das sei juristisch nicht sattelfest.In diesem Fall begrüßte der E-Sportbund Deutschland (ESBD) zwar die Kritik an der "künstlichen Wortneuschöpfung E-Gaming", aber konterte das Gutachten natürlich in vielen zentralen Punkten: „Viele vom DOSB anerkannte Sportarten wie Sportschießen, Tischfußball oder Darts definieren sich über die Präzision der Bewegung, nicht den Umfang.“