E-Sport: eSport-Bund Deutschland kritisiert Ablehnung von e-Sport als Sportart - 4Players.de

Der eSport-Bund Deutschland (ESBD) begrüßt die in einem aktuellen Rechtsgutachten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ausgesprochene Empfehlung, eSport als ganzheitlichen Bereich zu betrachten. Das Gutachten stützt zudem die ESBD-Auffassung, dass die Politik auch ohne Zustimmung des DOSB rechtlich eSport als Sportart anerkennen kann. Gleichzeitig hält der Verband die vorgebrachte Ablehnung von eSport als Sportart für verfassungsrechtlich bedenklich ( wir berichteten ). Der ESBD sieht insbesondere Defizite bei der verfassungsrechtlichen Einordnung der in Videospielen vertretenen Werte, bei der Frage nach körperlicher Aktivität und bei den Ausführungen zur Gemeinwohlorientierung."Das ist das Ende von eGaming als realitätsferne Wortschöpfung zur Spaltung der eSport-Bewegung. Die vom DOSB ausgerufene Trennung von eSport in gute und schlechte Spiele wird selbst durch die eigene Auftragsstudie als reines Bauchgefühl verurteilt. Nun ist klar, dass sie auch rechtlich keinen Bestand hat", analysiert Hans Jagnow, Präsident des ESBD, die Ergebnisse des Gutachten. "Der DOSB muss sich jetzt entscheiden. Entweder er möchte den Bereich gesamtheitlich zusammen mit dem organisierten eSport gestalten, oder er verpasst den Anschluss an eine zunehmend digitalisierte Gesellschaft. Bisher hat die abwehrende Haltung des DOSB bei der eigenen Mitgliedschaft einzig für Verunsicherung und Verwirrung gesorgt und der Entwicklung in Deutschland geschadet."Jagnow fährt fort: "Wer behauptet, dass Videospiele die Menschenwürde missachten, arbeitet unsauber. Die Alterseinstufung der USK prüft mit staatlichem Bescheid die Achtung und Einhaltung der verfassungsmäßigen Werte. Es ist sehr bedenklich, sich auf diese Weise über das Grundgesetz als gemeinsame Wertgrundlage zu erheben. (...) Viele anerkannte Sportarten wie Sportschießen, Tischfußball oder Darts definieren sich über die Präzision der Bewegung, nicht ihrem Umfang. Der gemeinnützige Motorsport findet wie eSport im Sitzen statt. eSport hier rechtlich unterschiedlich zu behandeln, ist vor dem Hintergrund des Gleichheitsgrundsatzes nicht tragbar."Die Kritik bezüglich einer fehlenden "Gemeinwohlorientierung" ist laut ESBD fehl am Platze. Eine Synergie zwischen gemeinnützigem Amateurbereich einerseits und gewinnorientierter Profibranche andererseits sei in Deutschland hinlänglich bekannt, insbesondere im Fußball. Der eSport wächst nach Angaben des Verbandes auch im Vereinswesen: über 220 Vereine bieten inzwischen eSport-Angebote an; das entspricht einer Verdoppelung in den letzten 12 Monaten. "Wir sehen, dass eSport nicht nur wirtschaftlich ein starkes Wachstum vorweisen kann, sondern auch stark in die Breite geht und vermehrt nachhaltige eSport-Angebote für die Bevölkerung schafft. Die Amateurbasis bildet das Rückgrat der Bewegung", so Hans Jagnow.Jagnow: "Über eine Klarstellung in der Abgabenordnung wäre der eSport zumindest steuerrechtlich mit dem traditionellen Sport gleichgestellt. Da braucht es jetzt die entsprechende Gesetzesinitiative, das würde den Vereinen enorm helfen. Gerne setzen wir uns vor dem Hintergrund der neuen Erkenntnisse auch zusammen mit dem DOSB für eine ganzheitliche Klärung ein. Dafür braucht es aber ein Ende der unsinnigen Spaltungsversuche, die schon seit Monaten bei Verbänden, Politik und Experten auf berechtigte Kritik trifft."