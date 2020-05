eSport: CSU-Digitalministerin regt eSport als zusätzliche Disziplin bei den European Championships 2022 an

eSport könnte als zusätzliche Disziplin bei den European Championships 2022 in München aufgenommen worden, dies regte Judith Gerlach (Bayerns Digitalministerin, CSU) an. So seien etwa Wettkämpfe im Bereich der "Sportsimulationen" denkbar."Der Bereich des eSport ist inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen und hat ein hohes Entwicklungspotenzial, gerade hier bei uns in Bayern. Das sollten wir nutzen und den Bereich stärker einbinden. Eine Aufnahme von eSport in den Rahmen eines großen Sportereignisses wie die European Championships könnte dem Bereich einen kräftigen Schub geben", sagte die auch für die Games-Wirtschaft zuständige Ministerin. Andere Spiele wie Shooter und Strategiespiele schließt Gerlach damit (zunächst) aus.Hans Jagnow (ESBD-Präsident; eSport-Bund Deutschland e.V.) begrüßt ganz allgemein den Vorschlag: "E-Sport in die European Championships 2022 einbinden zu wollen, ist ein wichtiges Signal für eine starke Digitalentwicklung des Landes und auch für Millionen von E-Sport- und Sport-Fans europaweit. Der Vorstoß aus Bayern ist zu begrüßen, betont er doch den grenzüberschreitenden Charakter des E-Sports. Ein gemeinsames europäisches Großevent von E-Sport und traditionellen Sportarten würde beide Bereiche stärken und Deutschland in seiner Position als Innovations- und Zukunftsstandort auch im Sportbereich nachhaltig festigen."Die European Championships sollen vom 11. bis 21. August 2022 in München statt. Hierbei handelt es sich um eine Sportveranstaltung, welche (alle vier Jahre) die bestehenden kontinentalen Europameisterschaften bestimmter Sportarten zusammenbringt."Die Veranstalter hatten erklärt, sich für weitere Sportarten öffnen zu wollen. Die Staatsregierung setzt sich im Rahmen ihrer Games-Förderung auch für den Bereich eSport ein. Weltweit wird jedes Jahr rund eine Milliarde US-Dollar in eSport umgesetzt. Wettkämpfe locken online bis zu 100 Millionen Zuschauer an", heißt es in der Pressemitteilung vom bayerischen Staatsministerium für Digitales.