E-Sport: Ferrari startet eigene eSport-Rennserie; Sieger winkt Aufnahme in die Ferrari Driver Academy

Die Scuderia Ferrari steigt mit einer eigenen virtuellen Rennserie in den E-Sport ein. Das hat der legendäre Automobilhersteller im Rahmen einer Pressekonferenz verkündet, an der neben Nicola Boari (Chief Brand Diversification Officer bei Ferrari) und Valerio Piersanti (Head of Business Development - Brand bei Ferrari) auch Formel-Eins-Fahrer sowie Simracing-Fan Charles LeClerc teilgenommen hat, der ab sofort auch die Rolle des eSports-Botschafters übernimmt.Offiziell wird der Wettbewerb unter dem Namen Ferrari Hublot Esports Series laufen und in der Rennsimulation Assetto Corsa Competizione des italienischen Entwicklers Kunos Simulazioni ausgetragen. Als technischer Partner fungiert außerdem der Peripherie-Hersteller Thrustmaster.Alle Teilnehmer sitzen im gleichen Wagen: dem Ferrari 488 Challenge Evo, der für die Rennserie mit einer speziellen Lackierung ausgestattet wird. Ein Einheits-Setup wird es dagegen nicht geben, so dass die Piloten das Fahrzeug selbst auf die jeweiligen Strecken und ihren Fahrstil abstimmen müssen.Dem Gewinner der Serie winkt ein besonderer Preis: Ihm wird die Aufnahme in die Ferrari Driver Academy in Aussicht gestellt, in der man auch den Grundstein für eine Karriere im realen Motorsport legen kann.Der Startschuss für die Ferrari Hublot Esports Series soll im Herbst erfolgen. Die Registrierung für eine Teilnahme beginnt am 7. August. Zunächst sind nur Fahrer aus Europa mit einem Mindestalter von 18 Jahren berechtigt, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird es vorerst keine Live-Veranstaltungen geben und die Rennen werden online ausgetragen. In Zukunft sind laut Ferrari aber auch Live-Events denkbar.