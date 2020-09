E-Sport: Zeitplan für Live-Übertragungen und Kalender der Ferrari Hublot Esports Series

13., 20., 27. September 2020: Ausscheidungsrunden der AM Series (Qualifikation bis Donnerstag jeder Woche)

4., 11., 18., 25. Oktober 2020: PRO Series-Meisterschaft und AM Series-Meisterschaft

6.–7. November 2020: PRO & AM Series – Finale

Der Zeitplan für die Live-Übertragungen der virtuellen Racing-Meisterschaft Ferrari Hublot Esports Series steht: Das zweite Qualifikations-Rennen startet am kommenden Sonntag um 20 Uhr und wird auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Ferrari Driver Academy übertragen. Im Rahmen der wöchentlichen Qualifikationen können sich 24 Fahrer einen Startplatz für das Rennen im "Autodromo Enzo e Dino Ferrari" in Imola sichern.Weitere Ausscheidungsrennen finden am 20. und 27. September um 20 Uhr statt, für die sich Teilnehmer jeweils von Montag bis Donnerstag in den entsprechenden Sessions in Assetto Corsa qualifizieren können.Hier die komplette Übersicht zum geplanten Rennkalender der Serie:Weitere Informationen zur Ferrari Hublot Esports Series gibt es hier