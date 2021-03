E-sport: Sony Interactive Entertainment und RTS übernehmen Evolution Championship Series

Guilty Gear: Strive (Arc System Works)

Mortal Kombat 11 Ultimate (Warner Bros. Interactive Entertainment)

Street Fighter V: Champion Edition (Capcom)

Tekken 7 (Bandai Namco Entertainment)

Weitere Titel will man in Kürze bekanntgeben.

Sony Interactive Entertainment hat gemeinsam mit dem E-Sport-Unternehmen RTS die Evolution Championship Series (Evo) übernommen. Der Wettbewerb konzentriert sich voll auf Fighting-Games-Reihen wie Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken und Guilty Gear.Tony und Tom Cannon, die beiden Mitbegründet von Evo, sollen weiterhin als Berater an Bord bleiben. Trotz des Engagements von Sony betont Mark Julio, Head of Business Development der Evolution Championship Series, dass man weiterhin alle Plattformen berücksichtigen werden und sich das Angebot nicht in einen reinen PlayStation-Wettbewerb wandeln werde.Ebenso hat man bekannt gegeben, was man für dieses Jahr geplant hat: Die neuen Eigentümer wollen vom 6. bis 8. August und vom 13. bis 15. August eine Veranstaltung unter dem Namen Evo 2021 Online abhalten. Die Teilnahme ist kostenlos, richtet sich an Spieler in Nordamerika, Europa, Asien sowie Lateinamerika und bittet zum offenen Schlagabtausch in folgenden Prügelspielen: