E-Sport: Fanatec Pro Series kombiniert Sim-Racing mit realer Renn-Action

Im Rahmen der Fanatec GT World Challenge Powered by AWS startet Fanatec an diesem Wochenende mit seiner GT Pro Series in ein neues Format. Das Besondere: Hier wird der virtuelle E-Sport mit dem realen Motorsport kombiniert. Die Rennteams treten also nicht nur in der Realität in Langstreckenrennen auf Pisten wie Monza, Spa-Francorchamps oder dem Nürburgring an, sondern müssen auch Piloten für Duelle in der Rennsimulation Assetto Corsa Competizione bereitstellen. Die gewonnenen Punkte beider Veranstaltungen werden anschließend kumuliert.Den Auftakt feiert der neue Meisterschafts-Modus ab heute in Monza. Hier der Zeitplan:10:00 – 19:00: Free practice (maximum two hours per driver)17:45 – 18:15: Warm-up18:20 – 18:40: Qualifying18:55 – 19:55: Race (Live-Übertragung ab 18:40 Uhr)Die Übertragung kann man sich sowohl über Youtube als auch Twitch ansehen.Folgendes Video enthält weitere Informationen zum Konzept der Meisterschaft und dem Fanatec-Equipment, mit dem die Fahrer auf den virtuellen Pisten ausgestattet werden.