E-Sport: Event-Format "BMW Esports Boost" angekündigt

Der deutsche Automobilhersteller BMW hat ein neues Format rund um die Welt des E-Sport angekündigt: Am 28. Juni 2021 soll der Startschuss für "BMW Esports Boost" fallen. Versprochen wird ein Zusammentreffen internationaler E-Sport-Größen, darunter Branchenexperten und Teams. Dazu zählen unter anderem der CEO von The Esports Observer, Christopher Hana, Brandon Snow (SVP, CRO Brand Partnerships and Esports Activision Blizzard), Ralf Reichert (Co-Founder and Co-CEO ESL Gaming), Jens Hilgers (Founding General Partner BITKRAFT), Tobias Knoke (Head of Gaming EMEA Partnerships Solutions at Google) und der COO von Ninjas in Pyjamas, Jonas Gundersen."Die Veranstaltung richtet sich an all jene, die den nächsten Schritt im Esports gehen, die Zukunft des Segments mitgestalten oder in den dynamischen Markt investieren wollen. In spannenden Panels und Präsentationen geben zahlreiche internationale Top-Speaker neue Impulse und exklusive Einblicke in die Welt des Esports", fasst BMW den Sinn und Zweck des neuen Formats zusammen."Mit dem BMW Esports Boost wollen wir unser Engagement in einem rasant wachsenden und innovativen Markt auf ein neues Level heben und eine einzigartige Plattform zum Austausch, zur Entwicklung und Vernetzung der gesamten Branche entwickeln", sagt Stefan Ponikva, Vice President Brand Experience BMW Group.Seit einiger Zeit engagiert sich BMW verstärkt im E-Sport und dabei naturgemäß im Sim-Racing. Ende 2019 startete man z.B. das Event BMW Sim Racing Live ( zum Bericht ), in dem virtuelle Rennen ausgetragen und im Internet übertragen wurden.Die Premiere des "BMW Esports Boost" findet am 28. Juni 2021 von 10 bis 18 Uhr statt und wird live aus der BMW Welt übertragen. Sie soll den Auftakt einer jährlichen Event-Reihe markieren. Interessierte Teilnehmer finden ab sofort "Early Bird"-Tickets zum Preis von 69 Euro unter bmwesportsboost.com