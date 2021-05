E-Sport: The Real Race: Zweite Auflage des Turniers von Lamborghini

05.-13. Juni - Monza

05.-11. Juli - Laguna Seca

02.-08. August - Kyalami

23.-29. August - Zanvoort

27. September - 03. Oktober- Catalunya

11.-17. Oktober - Silverstone

22.-28. November - Misano Adriatico

19.-25. Juli - Suzuka

13.-19. September - Nürburgring

08.-14. November - Spa Francorchamps

Lamborghini eSports hat die zweite Auflage des Turniers "The Real Race" für Sim-Racer angekündigt.In diesem Jahr findet der Wettbewerb zum zweiten Mal statt und startet mit einem neuen Turnierformat, das auf drei regionale Ausscheidungsturniere für Fahrer in EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), auf dem amerikanischen Kontinent und in Asia-Pacific setzt. Alle Rennfahrer werden sowohl im traditionellen Grand Prix als auch in drei Endurance-Rennen antreten, um Punkte in den jeweiligen regionalen Ranglisten zu sammeln. Erneut werden die Sim-Racer am Steuer eines Lamborghini Huracán GT3 EVO in Assetto Corsa Competizione gegeneinander antreten.Bei der ersten Ausgabe des Turniers von Lamborghini eSports im Jahr 2020 waren mehr als 2.500 Fahrer aus 109 Ländern dabei. Gewinner war der deutsche Sim-Racer Nils Naujoks."Die Austragung des Turniers findet von Juni bis November statt. Rennfahrer aus aller Welt können sich für die offenen Qualifikationsrennen anmelden, die von Montag bis Freitag stattfinden. Die besten 40 Spieler aus den offenen Qualifikationsrennen nehmen an der geschlossenen Qualifikation teil, die jeden Samstag ausgetragen wird. Die besten 20 Teilnehmer nehmen anschließend am Sonntag an The Real Race teil, wo sie zweimal auf der gleichen Strecke gegeneinander antreten. In den insgesamt 10 wöchentlichen Qualifikationsturniere pro Region können die Teilnehmern Punkte in ihrem jeweiligen regionalen Ranking sammeln und so die Rangliste erklimmen, um der nächste regionale Champion zu werden", schreiben die Veranstalter.Interessierte Teilnehmer können sich für The Real Race hier registrieren The Real Race - KalenderGrand PrixEndurance ModusDas gesamte Turnier wird auf dem YouTube-Channel von Lamborghini Squadra Corse übertragen."Der Preispool von The Real Race 2021 beinhaltet ein Rennerlebnis mit dem Lamborghini Racing Team, ein VIP-Erlebnis im Lamborghini-Hauptquartier sowie die Chance für den jeweils erstplatzierten Spieler jeder regionalen Rangliste, offizieller Lamborghini-Sim-Racing-Fahrer zu werden.""E-Sport ist ein Bereich, in dem wir eine wichtige Rolle spielen wollen", so Federico Foschini, Chief Marketing & Sales Officer bei Lamborghini. "The Real Race ist ein sechsmonatiges Event, bei dem Spieler auf der ganzen Welt den Nervenkitzel eines echten Wettbewerbs durch die Vorbereitung und Teilnahme an Rennen gegen einige der besten Sim-Racer der Welt erleben können. Wir sind stolz darauf, dieses Turnier zu veranstalten und dem Gewinner von The Real Race nicht nur ein echtes Erlebnis in der Welt von Lamborghini, sondern auch die Aussicht auf eine Karriere im E-Sport zu ermöglichen."