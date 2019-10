AI War 2: Mix aus Runden- und Echtzeit-Strategie hat den Early Access verlassen - 4Players.de

Screenshot - AI War 2 (PC) Screenshot - AI War 2 (PC) Screenshot - AI War 2 (PC) Screenshot - AI War 2 (PC) Screenshot - AI War 2 (PC) Screenshot - AI War 2 (PC) Screenshot - AI War 2 (PC) Screenshot - AI War 2 (PC) Screenshot - AI War 2 (PC) Screenshot - AI War 2 (PC) Screenshot - AI War 2 (PC) Screenshot - AI War 2 (PC) Screenshot - AI War 2 (PC) Screenshot - AI War 2 (PC) Screenshot - AI War 2 (PC) Screenshot - AI War 2 (PC) Screenshot - AI War 2 (PC)

Arcen Games hat sein Weltraum-Strategiespiel AI War 2 am 22. Oktober 2019 aus dem Early Access entlassen und offiziell für PC veröffentlicht. Aktuell wird noch ein Launch-Rabatt von 40 Prozent via Steam (10,07 Euro statt 16,79 Euro), GOG (10,09 Euro statt 16,79 Euro) und Humble Store (10,78 Euro statt 17,97 Euro) gewährt. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 89 Prozent von 259 Reviews positiv). Auf GOG liegt der Wertungsschnitt aktuell bei 4,8 von fünf Sternen.Im Nachfolger von AI War: Fleet Command (zum Test ) begibt man sich in einen Kampf gegen eine inhumane Übermacht, welche die komplette Galaxie im Würgegriff hält. Im Zentrum steht der Diebstahl von Technologie und das Einnehmen von Territorien, um bessere Attacken starten zu können. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer