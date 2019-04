Red Dead Redemption 2: Gerücht: PC-Version wird dauerhaft exklusiv im Epic Games Store veröffentlicht - 4Players.de

Die PC-Version von Red Dead Redemption 2 soll exklusiv im Epic Games Store veröffentlicht werden, dieses Gerücht tauchte kürzlich in der mit (großer) Vorsicht zu genießenden Gerüchteküche von 4Chan auf. Die offizielle Ankündigung soll am 22. April um 18 Uhr erfolgen. Die Veröffentlichung ist für den 9. Juli 2019 geplant.Red Dead Redemption 2 soll dauerhaft exklusiv im Epic Games Store angeboten werden. Ein Release bei Steam wird nicht angestrebt. Angeblich soll Take-Two Interactive (Mutterkonzern von Rockstar Games) eine geschäftliche Vereinbarung mit Epic Games getroffen haben und sämtliche Einnahmen aus den Verkäufen von Zusatzinhalten und "Mikrotransaktionen" behalten dürfen. Bei Steam würden auch 30 Prozent der DLC-Einnahmen an den Plattformbetreiber (Valve Software) fließen.Obwohl dieses Gerücht hochspekulativ ist, wäre eine Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 im Epic Games Store für Take-Two Interactive nicht ungewöhnlich, denn sowohl Borderlands 3 als auch The Outer Worlds und Ancestors: The Humankind Odyssey werden zeitexklusiv im besagten Store angeboten. Hinweis: The Outer Worlds wird zusätzlich noch im Windows Store von Microsoft verkauft.Letztes aktuelles Video: 4Players-Talk Besondere Momente