Red Dead Redemption 2: Keine Einzelspieler-Erweiterung in Arbeit; Konzentration auf Red Dead Online - 4Players.de

Derzeit sieht es nicht so gut für eine Einzelspieler-Erweiterung für Red Dead Redemption 2 aus. Das Team bei Entwickler Rockstar Games würde sich momentan auf den Online-Modus ( Red Dead Online ) konzentrieren, erklärte Katie Pica (Lead Online Production Assistant) in einem Interview mit VG247 . Vielmehr sollen die gewohnten Einzelspieler-Erlebnisse in die Online-Welt transferiert werden.Sie sagte: "Wir konzentrieren uns jetzt zu 100% auf den Online-Modus, denn wie gesagt, es gibt da einfach so viel zu tun und wir hoffen, dass wir alles, was die Spieler an Einzelspieler-Titeln lieben, in die Online-Welt bringen und weiterentwickeln können.""Wir haben es schon einmal gesagt, aber wir alle lieben Einzelspieler-Titel und die umfangreiche Geschichte von Red Dead Redemption 2 und der ebenso lange Epilog sind hoffentlich ein Beweis dafür", erklärte Tarek Hamad (Online Producer). "Die Ambitionen des Teams für Red Dead Redemption 2 waren in jeder Hinsicht sehr hoch und wenn wir Spielwelten dieser Größenordnung bauen, ist die Einzelspielerfahrung fast immer wegweisend. Unsere Ambitionen für unsere Online-Spiele sind genauso hoch - und Red Dead Online bauen wir weiter aus, um der Welt zu entsprechen, die wir für die Geschichte von Red Dead Redemption 2 geschaffen haben, nicht nur mit den Spezialrollen [ jüngstes Update ], sondern auch mit anderen Aktivitäten, neuen zufälligen Ereignissen, Charakteren, neuen Wegen, sich mit der Welt und mit seinem Charakter zu beschäftigen sowie dem Versuch, das Gesamterlebnis zu verbessern."Rockstar Games verfolgte schon bei Grand Theft Auto 5 einen ähnlichen Plan und hat bisher keine Einzelspieler-Erweiterung veröffentlicht, aber dafür GTA Online mit zahlreichen Updates erweitert.Letztes aktuelles Video: 4Players-Talk Besondere Momente