Red Dead Redemption 2: Update gegen "Ruckeln" auf bestimmten PC-Systemen weiter in Entwicklung - 4Players.de

Rockstar Games hat sich zu etwaigen Problemen der PC-Version von Red Dead Redemption 2 zu Wort gemeldet . Abseits der ersten Patches für das Hauptspiel und für den Launcher seien sie sich bewusst, dass "eine kleine Anzahl von Spielern" weiterhin Probleme hätte, die als "Stottern" oder "Ruckeln" beschrieben werden. Dieser Fehler soll mit bestimmten Grafikkarten-Treibern von Nvidia in Kombination mit gewissen Nvidia GPUs und CPUs auftreten. Ein Spiel-Update, das Probleme mit Rucklern und eine Reihe anderer Macken beheben soll, steht bereits zur Verfügung, aber die vollständige Lösung des Problems wird wohl einige Tage dauern."Wir bedauern diese vorübergehenden Unannehmlichkeiten aufrichtig und halten euch auf dem Laufenden, sobald wir Neuigkeiten dazu verkünden können – wir möchten, dass jeder Red Dead Redemption 2 auf PC so erleben kann, wie es ursprünglich vorhergesehen war, und zwar so schnell wie möglich. (...) Und als Zeichen unserer Dankbarkeit für unsere PC-Fans schenken wir jedem, der Red Dead Redemption 2 für PC bis zu den Feiertagen spielt, ein Versorgungspaket für Red Dead Online. Das Paket enthält den Prieto-Poncho und eine Reihe Vorräte und Munition. Weitere Details zu dem Versorgungspaket folgen in Kürze", erklärten die Entwickler. Ansonsten verweisen die Entwickler auf die allgemeine Support-Website Letztes aktuelles Video: Video-Test PC