Red Dead Redemption 2: Gerüchte: Remaster für PS5 und Xbox Series X/S plus Remaster des Vorgängers

Gestern tauchte auf Amazon.com die Produktbeschreibung einer "Red Dead Redemption The Outlaws Collection" auf, die mit ziemlicher Sicherheit eine Fälschung war, da es mehrere inhaltliche und orthografische Fehler gab. Die "The Outlaws Collection" sollte ein Remaster von Red Dead Redemption 2 ab 17,98€ bei kaufen ) für PlayStation 5 und Xbox Series X/S sowie Red Dead Redemption Remastered enthalten. Dieses Gerücht griff die französische Website Rockstar Mag' auf. In dem Artikel wird zwar "The Outlaws Collection" als Fälschung bezeichnet, aber dennoch sollen beide Projekte bei Rockstar Games in Entwicklung sein. Die Betreiber von Rockstar Mag' berufen sich dabei auf ihre eigenen Quellen im Rockstar-Umfeld.So hätte das RDR2-Remaster bei der großen PS5-Veranstaltung im Juni angekündigt werden sollen. Die Remaster-Enthüllung von Red Dead Redemption hätte zeitgleich oder etwas später erfolgen sollen. Entgegen aller Erwartungen wurde diese Ankündigung kurzfristig gestrichen und durch die Next-Generation-Version von GTA 5 ersetzt, von der es praktisch nichts zu sehen gab."Wir können also bestätigen, dass das Red-Dead-Redemption-Remaster-Projekt seit einigen Monaten bei Rockstar im Gange ist. Unseren Informationen zufolge war die Veröffentlichung dieser Spiele-Sammlung für das Frühjahr 2021 geplant (unsere Informationen reichen zurück bis Mai 2020, vor der Ankündigung von GTA 5 anstelle von RDR 2 bei der PS5-Veranstaltung)", heißt es auf Rockstar Mag' Es wird weiter spekuliert, dass das Studio Rockstar Dundee seit mehr als einem Jahr an dem Projekt arbeiten würde. Unter Umständen könnten The Game Awards 2020 (11. Dezember um 01:00 Uhr) als Plattform für die Ankündigung genutzt werden. Bis dahin sind die Berichte über den Doppel-Remaster von Red Dead Redemption und Red Dead Redemption 2 ausschließlich Gerüchte, auch wenn der Remaster von Red Dead Redemption 2 für PS5 und Xbox Series X/S eine logische Angelegenheit sein dürfte.