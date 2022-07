Red Dead Redemption 2: Next-Gen-Update für PS5 und Xbox Series X|S könnte kommen

Red Dead Redemption 2: Next-Gen-Update von Rockstar geplant?





A RDR2 update for PS5 & XSX is planned at some point down the road. No idea when tho.



— Tez2 (@TezFunz2) July 4, 2022

Wann das Next-Gen-Update von Red Dead Redemption 2 kommen soll

Gerüchten zufolge soll für Red Dead Redemption 2 ein Next-Gen-Update seitens Rockstar Games für die Zukunft geplant sein. Davon spricht zumindest jetzt ein namhafter Insider.Zwar gibt es dank der Abwärtskompatibilität beider Konsolen schon jetzt die Möglichkeit, den preisgekrönten Titel auf der PS5 und der Xbox Series X|S zu spielen, eine native Portierung für die Next-Gen blieb uns bislang jedoch leider verwehrt. Dies könnte sich aber laut dem Rockstar-Insider Tez2 jetzt ändern, wie er über Twitter behauptet.Auf seinem Account schreibt Tez2, ein Red Dead Redemption 2-Update für die PS5 und die Xbox Series-Konsolen ist "für einen späteren Zeitpunkt geplant". Da es sich laut dem Post um ein Update handelt, dürfte man davon ausgehen können, dass wir nicht noch einmal extra für die Next-Gen-Version löhnen müssen, sofern wir die Xbox One- oder PS4-Variante bereits besitzen.Fans hoffen schon seit Monaten auf eine Umsetzung für die PS5 und die Xbox Series X|S und zwischenzeitlich befeuerte Take-Two die Gerüchteküche sogar selbst, indem der Mutterkonzern von Rockstar Games ankündigte , ganze sechs Remaster und Portierungen in der Hinterhand zu haben. Zwar gab es dabei keine konkreten Hinweise auf Red Dead Redemption 2, jedoch wäre die Entscheidung hinsichtlich der hohen Verkaufszahlen des Titels auch wenig verwunderlich.Darüber, wann Rockstar den PS5- und Xbox Series X|S-Port veröffentlichen will, weiß Insider Tez2 leider auch nicht mehr. In seinem kurzgehaltenen Twitter-Post kommentiert er den Punkt nur mit "Keine Ahnung, wann das sein wird". Sicher ist er sich allerdings in einem anderen Punkt: Die Remasters von GTA IV und Red Dead Redemptions erstem Teil, die einige Zeit lang im Raum standen, sind vom Tisch.Letztes aktuelles Video: VideoTest PC