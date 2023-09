Red Dead Redemption 2: Nachfolger soll sich angeblich schon in Entwicklung befinden

Red Dead Redemption 3: Echtes Gerücht oder pure Spekulation?





Red Dead Redemption 3 is officially in the works! pic.twitter.com/jfHPXS5i2f



— MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 3, 2023

Vor 2030 eher unrealistisch

Das letzte Stündlein der Van der Linde-Gang hat offenbar noch nicht geschlagen: Einem aktuellen, recht vagenzufolge, soll sich einbei Rockstar Games in Arbeit befinden. Ein Release ist aber noch viele, viele Jahre entfernt.Eine Überraschung wäre ein Nachfolger natürlich keineswegs, bedenkt man, dass sichüber 50 Millionen Mal weltweit verkauft hat. Trotzdem gibt es durchaus Zweifel am Wahrheitsgehalt des vermeintlichen Insiders, zudem die Entwickler selbst noch knietief instecken dürften.Das sich derzeit im Internet verbreitende Gerücht stammt vom Twitter-Nutzer MyTimeToShineHello, der in der Vergangenheit mit vermeintlichen Leaks zu kommenden Filmprojekten von Marvel und DC auf sich aufmerksam machte. Seit kurzem verbreitet er jedoch auch über das soziale Netzwerk angebliche Infos zu neuen Videospielen, darunter das erwähnte Red Dead Redemption 3.Laut MyTimeToShineHello befindet sich ein dritter Teil des Western-Epos in Arbeit. Weitere Details nennt er,, nicht und liefert auch keinen Hinweis darauf, woher seine Informationen stammen. Aber noch aus einem anderen Grund ist das Gerücht eine sehr vage Spekulation.Denn möglicherweise bezieht sich MyTimeToShineHello lediglich auf ein mittlerweile über anderthalb Jahre altes Zitat von Take-Two-CEO Strauss Zelnick, in welcher dieser den Stellenwert von großartigen Unhaltungsfranchises betonte. Marken wieoderkönnten immer fortgesetzt werden, wie VGC damals zusammenfasste. Ob sich daraus schließen lässt, dass in Zukunft ohne wenn und aber ein Red Dead Redemption 3 erscheinen wird, sei aber einmal dahingestellt.Sollte sich aber tatsächlich bei Rockstar Games bereits ein Team für Red Dead Redemption 3 gefunden haben, dann dürfte es so oder so noch eine halbe Ewigkeit dauern, bis wir davon etwas zu Gesicht bekommen. Selbst ein GTA 6 ist bis heute nicht enthüllt, obwohl an dem Open-World-Spiel schon seit Jahren gearbeitet wird.Die Situation bei Rockstar Games dürfte ähnlich zu der von Bethesda sein: Ein neues The Elder Scrolls ist zwar offiziell in Entwicklung, aber ein Release noch Jahre entfernt., dürfte ein mögliches Red Dead Redemption 3 sogar eher 2030 anpeilen – falls Rockstar Games sich nicht zwischenzeitlich einer neuen Marke zuwendet.