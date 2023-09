Red Dead Redemption 2: Brasilianische Alterseinstufung deutet Umsetzung für Nintendo Switch an

Red Dead Redemption 2: Alterseinstufung für die Nintendo Switch in Brasilien





Red Dead Redemption 2 recebe classificação indicativa para o Nintendo Switch no Brasil pic.twitter.com/4sKKPVYV9S



— 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) September 25, 2023

Rockstar Games hält sich bedeckt

Seit August können Besitzer einerin die Welt voneinsteigen, und womöglich bald auch das Sequel nachholen. Aktuellenzufolge soll sich einefür Nintendos Konsolenhybrid in Arbeit befinden.Offiziell ist eine solchenoch nicht angekündigt, aber bekanntlich hält man sich bei Rockstar Games mit Infos zu neuen Projekten gerne mal zurück. Gleichzeitig dürfte Red Dead Redemption 2 auf der Nintendo Switch eine ziemliche Überraschung sein, gehört das Open-World-Spiel doch zu denseiner Art. Entsprechend kompliziert könnte die technisch Anpassung werden.Umso spannender ist deshalb das Gerücht, welches ausnahmsweise nicht aus der Feder eines vermeintlichen Insiders stammt. Stattdessen listet das brasilianische Pendant zur hiesigen USK einevon Red Dead Redemption 2 auf der Behördenwebseite, wie dem Twitter-Nutzer necrolipe aufgefallen ist.Unklar ist allerdings, wann die Alterseinstufung vorgenommen wurde. Es ist gut möglich, dass diese schon länger vorhanden ist und es sich lediglich um einen Fehler handelt oder sie tatsächlich erst vor kurzem hinzugefügt wurde. Letzteres würde dann zumindest ein Stück weit dafür sprechen, dass sich offenbar wirklich eine Portierung in Arbeit befindet.Selbst wenn dies der Fall sein sollte, könnte es sich schlussendlich auch "nur" um eine Cloud-Version handeln, wie es beispielsweise schon beider Fall ist. Dadurch dürfte es immerhin nicht zu Speicherplatzproblemen bekommen, bedenkt man, dass Red Dead Redemption 2 auf dem PC, der PlayStation 4 und der Xbox Oneauf die Waage bringt.Seitens Rockstar Games gibt es bezüglich einer Portierung von Red Dead Redemption 2 keine Infos. Allerdings hat Publisher Take-Two in der Vergangenheit erklärt, dass man im laufenden Geschäftsjahrveröffentlichen möchte., welches im August für die Nintendo Switch und PlayStation 4 veröffentlicht wurde. Die zweite geplante Neuauflage wurde bisher nicht angekündigt.Ob sich Take-Two dabei auf Red Dead Redemption 2 bezog, bleibt abzuwarten. Es wäre immerhin auch möglich, dass man die geplante: Ultimate Edition, die für die Nintendo Switch amwird, bereits als Neuauflage betrachtet.Ob aber nun Borderlands 3 oder Red Dead Redemption 2: In beiden Fällen ist mit einer grafisch reduzierten Version zu rechnen. Ob es optischbleibt hingegen abzuwarten.