Townsmen: A Kingdom Rebuilt - Neue Erweiterung und Umsetzungen für PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

HandyGames hat die DLC-Erweiterung The Seaside Empire für sein Aufbau-Strategiespiel Townsmen: A Kingdom Rebuilt auf PC und Nintendo Switch sowie Umsetzungen inklusive des mediterranen Add-ons für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt , die allesamt 2020 erscheinen sollen. The Seaside Empire soll u. a. sechs neue Szenarien, 48 Story-Events, elf neue Gebäude und neun Karten für den Endlos-Modus beinhalten.Spielbeschreibung von Townsmen: A Kingdom Rebuilt: "Das Mittelalter ruft dich! Schnapp dir Schaufel, Hammer und Säge und ab ans Werk! Bewirtschafte saftige Weiden, baue lukrative Goldschmieden und erweitere deine Stadt mit hübschen Wohnhäusern! Lass deine Bewohner stabile Bretter, fruchtigen Traubensaft und nahrhaftes Brot herstellen und sorge für Truhen voller Gold durch Steuereinnahmen und Handelsmärkte! Jedoch droht Gefahr. Es sind Banditen in der Gegend, die deine Stadt plündern und brandschatzen wollen. Baue Kasernen und Wachtürme, um dich gegen den Feind zu rüsten. Rekrutiere tapfere Soldaten, die deine Bürger vor den Überfällen schützen. Von deiner Burg aus regierst du dein ganzes Reich, um für Glück, Zufriedenheit und Wohlstand der Bürger zu sorgen!"Letztes aktuelles Video: A Kingdom Rebuilt - The Seaside Empire