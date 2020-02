Townsmen: A Kingdom Rebuilt für PS4 und Xbox One erschienen; The Seaside Empire (DLC) verfügbar

Das mittelalterliche Aufbauspiel Townsmen - A Kingdom Rebuilt ist in digitaler Form auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden (Preis: 29,99 Euro). Die Version für die beiden Konsolen umfasst direkt neue Download-Erweiterung "The Seaside Empire", die ab heute als separater Zusatzinhalt (9,99 Euro) für die Umsetzungen auf PC und Switch zur Verfügung steht.In Townsmen - A Kingdom Rebuilt: The Seaside Empire (DLC) errichtet man eine Siedlung in einer mediterranen Umgebung und kann einen Hafen an der Küste bauen, um den Handel zu stärken. Sechs Szenarien, neun Endlosmodus-Karten mit 48 Zufallsereignissen, elf weitere Gebäude, 26 Dekorationen und Story-Events mit Entscheidungen sowie Konsequenzen verspricht HandyGames.Die Story-Events beschreibt der Hersteller so: "Das Seaside Empire DLC fügt auch eine weitere Dimension hinzu, indem es schwierige moralische Entscheidungen in den neuen Kurzgeschichtenereignissen einführt. Sendet Eure Dorfbewohner auf Expeditionen und Abenteuer oder helft Ihnen bei ihrem täglichen Leben in einer mittelalterlichen Stadt. Bewältigt neue Katastrophen und Wetterphänomene. Genießt neue Songs und lasst Euch vom Ambiente der Mittelmeerküste mitreißen".Letztes aktuelles Video: A Kingdom Rebuilt Short Game Designer Commentary