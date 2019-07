Digitaler Spielemarkt: Juni 2019: Overwatch-Milliarde; Rekord bei Rainbow Six Siege; Effekte von hohen Rabatten - 4Players.de

Im Juni 2019 stieg der weltweite Umsatz mit digital vertriebenen Spielen, Zusatzinhalten und Mikrotransaktionen im Vergleich zum Juni 2018 um zwei Prozent auf 9,2 Mrd. Dollar auf allen Plattformen. Der Mobile-Sektor wuchs um sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr und glich damit die Rückgänge auf PC (-9%) und Konsole (-2%) aus. Die Marktforscher von Superdata Research schreiben, dass die Umsätze durch Ingame-Käufe (teilweise durch eine Schwächephase bei Fortnite) und allgemeine Schwächen von großen Titeln wie Grand Theft Auto, Call of Duty, Overwatch und Madden zurückgingen. Crash Team Racing Nitro-Fueled ist im Juni über 552.000 Mal in digitaler Form verkauft worden, obwohl es erst am 21. Juni an den Start ging. Es ist der zweitbeste Einführungsmonat eines Rennspiels auf Konsolen hinter The Crew 2. Aber auch der stetig wachsende Anteil an Digitalverkäufen (im Vergleich zu Einzelhandelsversionen) und die anhaltende Popularität der Crash-Bandicoot-Reihe dürften zu dem Erfolg beigetragen haben. Rainbow Six Siege läuft "stark wie eh und je". Anhand der Spielerzahlen war der Juni der bisher beste Monat überhaupt. Anhand der Ausgaben im Spiel war es der sechstbeste Monat (aktuell: Operation Phantom Sight), obwohl sich das Spiel bereits in seinem vierten Jahr befindet. Die Gesamteinnahmen stiegen im Juni auf 36,8 Millionen Dollar auf PC und Konsole - ein Anstieg um 50 Prozent gegenüber Mai und 9 Prozent gegenüber dem Juni des letzten Jahres. Overwatch hat seit Verkaufsstart mittlerweile mehr als eine Milliarde Dollar an Ausgaben im Spiel generiert. Es ist die sechste Marke von Activision Blizzard, die dieses Ziel erreicht nach World of WarCraft, Call of Duty, Destiny, Candy Crush und Hearthstone. Betrachtet man alle Plattformen (inkl. Mobile) dann ist es das 64. Spiel, das diesen Meilenstein erreicht.Die Publisher experimentieren laut Superdata Research vermehrt mit hohen Rabatten für AAA-Titel, da das Free-to-play-Geschäftsmodell immer mehr an Bedeutung gewinnen würde. Mit dieser Maßnahme soll die Spielerbasis enorm erweitert werden. Laut Bericht hätten Die Sims 4 (EA) und NBA 2K19 (2K Games) nach Preissenkungen unter 5 Dollar enorme Absatzsteigerungen verzeichnet. Zumal beide Titel noch enorm von Käufen von Zusatzinhalten oder Add-ons profitieren könnten.