Digitaler Spielemarkt: Oktober 2019: Call of Duty und Apex Legends stark; NBA-2K-Reihe schwächelt - 4Players.de

8,84 Milliarden Dollar wurden im Oktober 2019 mit digital vertriebenen Spielen, Zusatzinhalten und Mikrotransaktionen weltweit umgesetzt. Im Vorjahresvergleich ging der Umsatz um drei Prozent zurück, was hauptsächlich auf den Verkaufsstart von Red Dead Redemption 2 auf Konsolen zurückgeführt wird. Die Umsätze aus dem Mobile-Sektor stiegen abermals um sieben Prozent. Der Mobile-Markt wird erneut als Wachstumstreiber der digitalen Spielebranche beschrieben. Die Daten stammen von Superdata Research und umfassen ausschließlich Digitalumsätze. Verkäufe/Umsätze im Einzelhandel wurden nicht berücksichtigt. Call of Duty: Modern Warfare hat den bisher erfolgreichsten Verkaufsstart in diesem Jahr hingelegt. Der Shooter hat sich im Oktober schätzungsweise 4,75 Millionen Mal in digitaler Form auf PC und Konsolen verkauft. Das ist ein Rückgang um elf Prozent im Vergleich zu Call of Duty: Black Ops 4 , das allerdings zwei Wochen länger erhältlich war, da es schon am 12. Oktober 2018 veröffentlicht wurde. Call of Duty: Modern Warfare wurde am 25. Oktober 2019 ins Rennen geschickt. Auch der durchschnittliche Verkaufspreis von Modern Warfare sank im Vergleich zu Black Ops 4, da es gegenüber dem Vorjahr keine Season-Pass-Pakete gab. Apex Legends verzeichnete im Oktober 2019 den besten Monat seit der Veröffentlichung im Februar. Es generierte einen Umsatz in Höhe von 45 Millionen Dollar auf Basis von Ingame-Verkäufen auf PC und Konsolen. Im September lag der Umsatz bei 16 Mio. Dollar. Kurz vor Oktober startete die dritte Season mit neuer Karte (World's Edge) und Crypto. Der Battle-Royale-Shooter von Respawn hat sich seit dem Launch im Februar zu einem wichtigen Wachstumstreiber für EA entwickelt, obwohl die Gesamtlebenseinnahmen knapp unter 50 Prozent der Einnahmen von FIFA Ultimate Team im gleichen Zeitraum liegen.Bei der NBA-2K-Reihe von 2K Games haben die Marktforscher eine Abschwächung des Wachstums bei Ingame-Verkäufen beobachtet. In den letzten vier Monaten verlangsamte sich das Wachstum, nachdem NBA 2K19 im vergangenen Jahr einen fulminanten Start hingelegt hatte. Laut SuperData gingen im Oktober die Ausgaben in NBA-2K-Titeln auf PC, Konsolen und mobilen Plattformen erstmals seit Juni 2018 gegenüber dem Vorjahr zurück. Call of Duty: Mobile soll 116 Millionen Nutzer im besagten Monat gehabt haben. Der Brutto-Umsatz wird auf 57 Mio. Dollar geschätzt, womit der Shooter auf dem zwölften Platz der weltweiten Charts gelandet ist. 82 Prozent der Gesamtausgaben stammen von iOS-Nutzern.