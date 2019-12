Digitaler Spielemarkt: November 2019: Nachlassendes Interesse an Fortnite; RDR 2 (PC) startete vorsichtig - 4Players.de

Im November 2019 wurden weltweit über 9,5 Mrd. Dollar mit digital vertriebenen Spielen, Zusatzinhalten, Free-to-play-Titeln und Mikrotransaktionen umgesetzt. Werden alle Bereiche des Digitalvertriebs (PC, Konsole und Mobile) betrachtet, legten die Umsätze im Vergleich zum Vorjahresmonat um fünf Prozent zu. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf den Smartphone- und Tablet-Sektor zurückzuführen. 5,58 Mrd. Dollar (59 Prozent des Gesamtumsatzes) entfallen auf den Mobile-Markt (+20 Prozent im Vergleich zum November 2018). Die Daten stammen von Superdata Research und umfassen ausschließlich Digitalumsätze. Verkäufe/Umsätze im Einzelhandel wurden nicht berücksichtigt.Die Einnahmen im Free-to-play-Segment auf Konsolen sind rückläufig. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gingen die Umsätze um 41 Prozent zurück - auf 84,7 Mio. Dollar. Der Rückgang wird hauptsächlich auf die sinkende Beliebtheit von Fortnite (nach dem Rekordjahr 2018) zurückgeführt. Trotz des nachlassenden Interesses bleibt das Spiel von Epic Games der Hauptumsatztreiber im Segment der Free-to-play-Spiele auf PS4, Switch und Xbox One. 51 Prozent der gesamten Einnahmen im Free-to-play-Bereich auf Konsolen in diesem Jahr entfallen auf Fortnite. Star Wars Jedi: Fallen Order (Release: 15. November 2019) verzeichnete die meisten Digitalverkäufe auf den Konsolen in der Geschichte von Star-Wars-Spielen. Das Action-Adventure übertraf Star Wars Battlefront 2 (2017) um mehr als das Zweifache. Allein im November wurden 2,14 Millionen digitale Exemplare verkauft (ohne PC). Der Erfolg des Titels im ersten Monat wird auf die allgemein gestiegene Star-Wars-Aufmerksamkeit aufgrund von The Mandalorian und The Rise of Skywalker sowie darauf zurückgeführt, dass das Spiel für Einzelspieler konzipiert wurde. Red Dead Redemption 2 für PC stieß im Epic Games Store auf eher geringes Interesse. Im ersten Monat verkaufte sich der Western von Rockstar Games ca. 408.000 Mal; die Verkäufe via Rockstar Games Launcher sind nicht inbegriffen. Im Vergleich zu Borderlands 3 , das (zeitexklusiv) im Epic Games Store mit 1,78 Mio. verkauften Exemplaren im Debütmonat loslegte, liegt RDR 2 deutlich hinten. Auch der Verkaufsstart im Dezember auf Steam war eher "vorsichtig" - basierend auf der Anzahl von gleichzeitig aktiven Spielern. Pokémon Schwert & Schild ist der meistverkaufte Digitaltitel auf Nintendo Switch in diesem Jahr. Beide Pokémon-Editionen verkauften sich im ersten Monat (Release: 15. November 2019) über 2,72 Millionen Mal. Damit schlugen die Taschenmonster den bisherigen Spitzenreiter ( Link's Awakening ) sowie Luigi's Mansion 3