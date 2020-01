Digitaler Spielemarkt: 2019: Umsatz mit Premium-Spielen auf PC und Konsolen ging zurück; PUBG stürzt ab

FIFA 19 (Electronic Arts): 786 Mio. Dollar Call of Duty: Modern Warfare (Activision Blizzard): 645 Mio. Dollar Grand Theft Auto 5 (Take-Two Interactive): 595 Mio. Dollar FIFA 20 (Electronic Arts): 504 Mio. Dollar Call of Duty: Black Ops 4 (Activision Blizzard): 487 Mio. Dollar NBA 2K19 (Take-Two Interactive): 370 Mio. Dollar The Division 2 (Ubisoft): 370 Mio. Dollar Rainbow Six: Siege (Ubisoft): 358 Mio. Dollar Borderlands 3 (Take-Two Interactive): 329 Mio. Dollar Sims 4 (Electronic Arts): 311 Mio. Dollar

Laut Superdata Research ( Jahresbericht 2019 ) ging der Umsatz mit digital vertriebenen Premium-Spielen bzw. Vollversionen im Jahr 2019 zurück, weil Top-Titel wie The Division 2 (370 Mio. Dollar) und Borderlands 3 (329 Mio. Dollar) nicht mit Red Dead Redemption 2 (2018: 460 Mio. Dollar) und Monster Hunter: World (2018: 453 Mio. Dollar) mithalten konnten. Außerdem ließ PlayerUnknown's Battlegrounds deutlich nach und setzte lediglich 288 Mio. Dollar um. Im Vorjahr kratzte der Battle-Royale-Shooter noch an der Eine-Milliarde-Marke. Im Jahr 2020 soll der Umsatz mit den Premium-Titel wieder steigen, u.a. durch Cyberpunk 2077, The Last of Us 2 und Animal Crossing: New Horizons sowie etwaige Next-Generation-Titel.Remakes, Remaster und Wiederveröffentlichungen haben für viel Umsatz gesorgt, was u.a. auf das Alter vieler Spieler und ihre ersten Erfahrungen mit "Klassikern" zurückgeführt wird. So hat das Remake von Resident Evil 2 z.B. 176 Mio. Dollar umgesetzt. Auch World of WarCraft Classic, The Legend of Zelda: Link's Awakening und Halo: Reach waren erfolgreich. Umsätze wurden hingegen nicht genannt.Der Epic Games Store hat mit seinen Exklusivdeals die PC-Vorherrschaft von Steam ordentlich durcheinandergebracht, u.a. mit Borderlands 3. Ende 2019 nutzten 17 Prozent der Spieler aus den USA den Shop, um Vollpreistitel zu kaufen - im Vergleich zu 37 Prozent, die Steam verwenden. Aber auch der Xbox Game Pass für PC würde den Vertrieb auf dem PC zunehmend beeinflussen.Im PC-Bereich wurden 21,1 Mrd. Dollar auf Free-to-play, 5,2 Mrd. Dollar auf Premium PC (digitale Vollversionen) und 3,3 Mrd. Dollar auf Pay-to-play (Abos) umgesetzt. Auf Konsolen wurden 13,8 Mrd. Dollar mit Premium-Titeln und 1,6 Mrd. Dollar mit Free-to-play-Spielen erzielt. Der Umsatzanteil der Premium-Titel auf PC und Konsolen zusammengerechnet ging um fünf Prozent auf 18,9 Mrd. Dollar zurück, weil weniger "Blockbuster" veröffentlicht wurden. Zum Vergleich: Werden Free-to-play-Spiele und der Mobile-Markt mit einbezogen, wurden 2019 weltweit 109,4 Mrd. Dollar umgesetzt. Der Großteil des Gesamtumsatzes (64,4 Mrd. Dollar) entfällt auf den Mobile-Markt rund um Smartphones und Tablets.Top Premium-Spiele nach Umsatz im Jahr 2019 (nur Digitalvertrieb)Die Daten stammen von Superdata Research und umfassen ausschließlich Digitalumsätze ( zum Bericht ). Verkäufe/Umsätze im Einzelhandel wurden nicht berücksichtigt.