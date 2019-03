Shadow of the Tomb Raider: PC: RTX-Patch bringt Raytracing-Schatten und DLSS - 4Players.de

Für die PC-Version von Shadow of the Tomb Raider ist der 13. Patch veröffentlicht worden, der Echtzeit-Raytracing der Schatten und DLSS (Deep Learning Super Sampling) auf RTX-Grafikkarten von nVidia hinzugefügt. (Raytraced) Shadow of the Tomb Raider ist bei der Präsentation der nVidia-Grafikkarten aus der RTX-Reihe im August 2018 erstmalig präsentiert worden.Letztes aktuelles Video: Official GeForce RTX Real-Time Ray Tracing DemonVidia schreibt über Echtzeit-Raytracing in Spielen: "Raytracing ist die ultimative Lösung für naturgetreues Licht, Reflexionen und Schatten mit einem Grad an Realismus weit jenseits dessen, was mit herkömmlichen Rendering-Techniken möglich ist."