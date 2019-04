Shadow of the Tomb Raider: Der große Kaiman: Sechste Erweiterung für PS4, Xbox und PC erhältlich - 4Players.de

Screenshot - Shadow of the Tomb Raider (PC) Screenshot - Shadow of the Tomb Raider (PC) Screenshot - Shadow of the Tomb Raider (PC)

Square Enix, Eidos-Montréal und Crystal Dynamics haben am 29. März 2019 mit "Der große Kaiman" (The Grand Caiman) das sechste von insgesamt sieben geplanten DLC-Abenteuer für Shadow of the Tomb Raider auf PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht . Das im Season Pass enthaltene Add-on kann auch separat für 4,99 Euro via PlayStation Store Microsoft Store oder Steam bezogen werden.Zum Inhalt schreibt der Publisher: "In dem neuen DLC-Abenteuer zu SHADOW OF THE TOMB RAIDER bedroht eine wilde Gottheit das Leben der unschuldigen Dorfbewohner von San Juan. Um die Zivilisten zu retten und eine verheerende Katastrophe zu verhindern, bekämpft Lara einen tödlichen Söldnertrupp und meistert ein neues Herausforderungsgrab.Teil des DLC ist das 'Reptilienleder-Outfit', das mehr Schutz vor Projektilen bietet und die erhaltenen Erfahrungspunkte erhöht. Spieler können außerdem die 'Flüsternde Plage' ausrüsten, eine schallgedämpfte Schrotflinte, sowie mit der neuen Vulkan-Fähigkeit Brandmunition für Schrotflinten herstellen. Sämtliche Herausforderungsgräber aus der Hauptkampagne stehen nun auch in den Modi Punkteangriff und Zeitangriff zur Verfügung." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: The Grand Caiman DLC 6