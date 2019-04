Shadow of the Tomb Raider: Siebte und letzte Erweiterung startklar: Der Weg nach Hause - 4Players.de

Square Enix, Eidos-Montréal und Crystal Dynamics haben das siebte und letzte DLC-Abenteuer für Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht: "Der Weg nach Hause" ("The Path Home"). Die Erweiterung erscheint als Download für alle Season-Pass-Besitzer bzw. für Käufer der Croft Edition. Die DLC-Episode wird nicht einzeln angeboten.Nach dem Ende des Hauptspiels hat sich der Staub gelegt. Doch als plötzlich Verbündete verschwinden, muss Lara alte Tunnel nach ihren Freunden durchsuchen. Die Erweiterung umfasst ein neues Herausforderungsgrab, das ein Geheimnis verbergen soll ...'Ebenfalls exklusiv für Season-Pass-Besitzer gibt es das neue Outfit "Mitternachtswächter", das die Dauer von Konzentration und Wahrnehmung verlängert, und den Bogen "Silberhieb", dessen Pfeile Rüstungen durchdringen oder sogar mehrere ungepanzerte Gegner treffen können. Zusätzlich ermöglicht die neue Fähigkeit "Magische Berührung", dass Lara beim Crafting weniger Ressourcen benötigt. Zusätzlich sind alle Gräbern des Hauptspiels nun auch in den Modi "Punkteangriff" und "Zeitangriff"', schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: The Path Home DLC 7