Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition mit allen DLCs erhältlich - 4Players.de

Square Enix hat die Definitive Edition von Shadow of the Tomb Raider auf PC ( Steam ), PlayStation 4 und Xbox One für knapp 60 Euro in digitaler Fom veröffentlicht. Die Box-Version für PlayStation 4 erscheint am 19. November 2019. Die Stadia-Fassung soll ebenfalls am 19. November zur Verfügung stehen.Die Definitive Edition enthält das Hauptspiel sowie alle sieben DLC-Pakete mit sämtlichen Herausforderungsgräbern, Waffen, Skills und Outfits. Alle Season-Pass-Besitzer bekommen ebenfalls Zugriff auf das exklusive DLC-Outfit aus der Definitive Edition. Weitere Zusatzinhalte sind nicht geplant. Besitzer des Hauptspiel können alternativ die "Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition" als Zusatzinhalt für 19,99 Euro auf Konsolen erwerben. Auf Steam gibt es ein "Bündelangebot" für die "fehlenden DLC-Inhalte".Letztes aktuelles Video: Definitive Edition Trailer