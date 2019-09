Star Wars Battlefront 2: Kein Teil 3 in Arbeit; heutige Spieler haben laut EA weniger "Hunger" auf Nachfolger - 4Players.de

Die heutige Spielergemeinde hat weniger Hunger auf Nachfolger, als das noch vor einigen Jahren der Fall war - so sieht es Design-Director Dennis Brännvall des SciFi-Shooters Star Wars Battlefront 2 . Aus diesem Grund habe man sich vom klassischen Schema verabschiedet, nach einer Vollversion und rund vier DLCs zum nächsten Spiel zu wechseln, so Brännvall von EA DICE gegenüber pcgamesn.com In einem Gespräch auf der gamescom habe der Entwickler dem Magazin dargelegt, dass ein Star Wars Battlefront 3 in absehbarer Zukunft nicht all zu wahrscheinlich sein dürfte. Bränvall erklärt:"Fortsetzungen sind vermutlich nach wie vor machbar - sonst würden die Leute ja keine produzieren - aber es gibt einfach nicht mehr den gleichen Hunger danach wie früher. Wir hatten uns an eine Reihe von Fortsetzungen gewöhnt, wo wir einen Nachfolger machen, dann einen Season-Pass für ein Jahr machen und dann zum nächsten Spiel weiterziehen. Ich denke, die Industrie hat sich in diesem Punkt geändert."