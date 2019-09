Star Wars Battlefront 2: Downvote-Rekord auf Reddit landet bei den "Guinness World Records" - 4Players.de

Electronic Arts hat es mit Star Wars Battlefront 2 in die "Guinness World Records" geschafft, und zwar in der Kategorie "meist abgelehnter Kommentar auf Reddit ("most-downvoted comment on Reddit").Besagter Kommentar war ein Statement vom EACommunityTeam, in dem sie die hohen Kosten bzw. die lange Spielzeit zur Freischaltung von Helden-Charakteren wie Luke Skywalker und Darth Vader verteidigt hatten und meinten, dass die Spieler doch stolz auf ihre Leistungen und Freischaltungen der Helden sein sollten. Über 650.000 Mal wurde der Beitrag von Reddit-Nutzern abgewertet. Im Anschluss an diesen Shitstorm reagierten Entwickler und Publisher sehr schnell und kündigten die drastische Senkung der Freischaltpreise beliebter Star-Wars-Charaktere an ( wir berichteten ). Kein anderer Beitrag in der Geschichte des Reddit-Forums wurde so schnell und so deutlich abgewertet. Mit fast 89.000 Downvotes liegt auf dem zweiten Platz der Beiträge mit "den meisten Downvotes" ein Kommentar mit Thanos-Bezug, der eigentlich nur zu Downvotes im Sinne des Gleichgewichts aufgefordert hatte.Das entsprechende Foto aus dem Buch der "Guinness World Records" ist ebenfalls bei Reddit geteilt worden und verzeichnet dort über 88.000 Upvotes. Auch auf der offiziellen Website der "Guinness World Records" kann der Rekord abgerufen werden.