Star Wars Battlefront 2: September-Update mit Felucia, Sofort-Action, Koop-Modus und "Klon Kommando" steht an - 4Players.de

Am 25. September 2019 wird das nächste Update für Star Wars Battlefront 2 erscheinen. Mit dem Update wird der Spielmodus "Sofort-Action" für Solo-Spieler eingeführt. In diesem Modus kämpft man gegen eine Armee von KI-Bots um Kommandopunkte. Der Modus basiert auf dem Vorherrschaftselement von Totale Vorherrschaft (in der Planetenphase auf Naboo, Kamino, Kashyyyk, Geonosis und Felucia). Apropos Felucia. Dieser Planet wird ebenfalls mit dem Update eingeführt.Eine weitere Neuerung ist der Vier-Spieler-Koop-Modus, in dem vier Spieler gemeinsam gegen computergesteuerte Gegner antreten, und zwar auf allen "Klonkriege-Planeten" des Spiels. Im Oktober wird man auch die Gruppierung auswählen und abhängig vom jeweiligen Planeten eine Kombination aus Angriffs- und Verteidigungsszenarien spielen können. Neu ist ebenfalls der "Klon Kommando" mit einem konfigurierbaren Blaster, der zu einem Granatwerfer umfunktioniert werden kann. Mit der Repulsorwelle (eine Schockwelle mit kurzer Reichweite) können Gegner zurückgeworfen und und desorientiert werden.Letztes aktuelles Video: Community-Update Neuer Planet neue Modi und neue Verstärkung