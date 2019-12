Star Wars Battlefront 2: Update "The Rise of Skywalker" und Celebration Edition angekündigt - 4Players.de

Electronic Arts und DICE haben die Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition angekündigt . Käufer der Celebration Edition erhalten Zugriff auf alle Helden- und Trooper-Skins, Emotes, Sprüche und Siegesposen, die in Star Wars Battlefront 2 verfügbar sind und mit Credits oder Kristallen freigeschaltet werden können - einschließlich neuer Inhalte, die im Dezember mit dem The Rise of Skywalker Update erscheinen werden. Nicht enthalten sind Star Cards und Erfahrungspunkte, diese muss man sich "im Spiel" erarbeiten. Auch einige besondere Skins fehlen.Die Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition wird am 5. Dezember 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Sie wird 39,99 Dollar kosten. Ein Upgrade von der aktuellen Edition auf die Celebration Edition soll 24,99 Dollar kosten. Nutzer von Origin Access Premier bekommen direkt Zugriff auf die Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition.Außerdem ist das Update "The Rise of Skywalker" angekündigt worden, das Inhalte basierend auf der neunten Star-Wars-Episode (Kinostart: 19. Dezember) umfassen wird. Mit dem Update wird eine neue Tropen/Dschungel-Karte eingeführt, die in den Modi Co-Op und Heroes vs. Villains spielbar sein wird. Vier Truppen/Einheiten kommen ebenfalls hinzu: Sith Trooper (First Order), Jet Trooper (First Order), Gunner (Rebellion) und Spy Unit (Rebellion). Aus der Sequel-Trilogie (Episoden 7 bis 9) werden zusätzlich die Karten Jakku, Takodana und Starkiller Base im Co-Op-Modus spielbar sein. Neue Outfits für Rey, Finn und Kylo Ren sind geplant. Das Update wird am 17. Dezember erscheinen. Die neue Karte wird erst am 20. Dezember folgen.Im Januar 2020 sollen weitere Inhalte der Sequel-Trilogie in den Spielmodi "Instant Action" und "Capital Supremacy" zur Verfügung stehen. BB-8 und BB-9E sind als weitere Helden geplant - ja, richtig gelesen: BB-8.