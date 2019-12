Star Wars Battlefront 2: Update "The Rise of Skywalker" im Trailer - 4Players.de

Electronic Arts und DICE haben einen Trailer zum Update "The Rise of Skywalker" zum Shooter Star Wars Battlefront 2 veröffentlicht, das Inhalte basierend auf der neunten Star-Wars-Episode (Kinostart: 19. Dezember) umfassen wird. Mit dem Update wird eine neue Tropen-/Dschungel-Karte eingeführt, die in den Modi Co-Op und Heroes vs. Villains spielbar sein wird.Vier Truppen/Einheiten kommen ebenfalls hinzu: Sith Trooper (First Order), Jet Trooper (First Order), Gunner (Rebellion) und Spy Unit (Rebellion). Aus der Sequel-Trilogie (Episoden 7 bis 9) werden zusätzlich die Karten Jakku, Takodana und Starkiller Base im Co-Op-Modus spielbar sein. Neue Outfits für Rey, Finn und Kylo Ren sind geplant. Das Update wird am heutigen Dienstag, 17. Dezember erscheinen. Die neue Karte wird erst am 20. Dezember folgen.Im Januar 2020 sollen weitere Inhalte der Sequel-Trilogie in den Spielmodi "Instant Action" und "Capital Supremacy" zur Verfügung stehen. BB-8 und BB-9E sind als weitere Helden geplant - ja, richtig gelesen: BB-8."Im Januar bringt DICE 'Totale Vorherrschaft' in die Ära der Sequels, in denen zwei neue Großkampfschiffe verteidigt oder zerstört werden müssen: Der MC85 des Widerstands sowie der Resurgenz-Klasse-Sternenzerstörer. Diese gewaltigen Raumschiffe stationieren sich über den Bodenschlachten, die auf dem neuen Planeten und auf Jakku ausgefochten werden. Diese zwei Maps werden auch offline für Instant Action zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird BB-8 mit einem sehr schnellen Spielstil als neuer Heldencharakter zur Verfügung stehen. BB-9E wird in unterstützender Rolle der Ersten Ordnung unter die Arme greifen", schreibt EA.Letztes aktuelles Video: Community-Update Neuer Planet neue Modi und neue Verstaerkung