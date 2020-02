Star Wars Battlefront 2: Update mit BB-8 am 3. Februar, danach Rückkehr zur Original-Trilogie

Das eigentlich für dem 30. Januar 2020 geplante Januar-Update für Star Wars Battlefront 2 wird nach der Entdeckung eines kritischen Fehlers nun am 3. Februar 2020 erscheinen. Das Update umfasst die beiden Support-Helden BB-8 (Widerstand) und BB-9E (First Order), neue Emotes, verbesserte Trefferhinweise (Hitmarker), eine Reduktion des Explosivschadens und diverse Balance-Anpassungen. Außerdem sind Supremacy (ehemals Capital Supremacy) und Instant Action auf den Planeten Takodana, Jakku und Ajan Kloss verfügbar. Das Change-Log findet ihr hier Nach diesem Update möchten sich die Entwickler wieder auf die Original-Trilogie (Episoden 4 bis 6) konzentrieren. Im Rahmen der "Age of Rebellion" sollen bestimmte Planeten dieser Ära sowohl im Koop-Modus als auch später in Supremacy spielbar werden. Außerdem wurde der Planet Scarif aus Rogue One: A Star Wars Story als nächster Schauplatz bestätigt. Scarif war bereits im Vorgänger spielbar.Letztes aktuelles Video: Community-Update Neuer Planet neue Modi und neue Verstärkung