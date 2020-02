Star Wars Battlefront 2: Update "Age of Rebellion" bringt neue Karten, Waffen und Ewoks

Electronic Arts und DICE bringen unter dem Namen „Age of Rebellion“ ein neues Update für den Shooter Star Wars Battlefron 2, der vor etwa drei Jahren erschienen ist und nach der Kontroverse rund um Mikrotransaktionen umgekrempelt sowie mit einigen Erweiterungen versehen wurde. Im neuen Update erhalten Rebellen und das Imperium nach Angaben bei PC Gamer Verstärkungen in Form eines Ewok-Jägers und des ISB Agenten. Das Fellknäuel nutzt Pfeil und Bogen als Waffe, kann sich durch das Blasen in sein Horn Vorteile verschaffen oder Gegner mit gezielten Würfen in Brand setzen.Die Verstärkung "ISB Agent" führt dagegen zwei Waffen gleichzeitig und verfügt über verbesserte Sprint-Fähigkeiten und Schadensreduktion. Mit Hilfe der besonderen Fähigkeit lassen sich außerdem Gegner aufspüren und als Teil der Support-Klasse gehört es ebenfalls zu den Aufgaben, die Mitstreiter zu heilen.Darüber hinaus enthält das Update sieben neue Schauplätze aus der Original-Trilogie für Koop-Einsätze im kleineren Maßstab, darunter Jabbas Palast, Kessel Run und den zweiten Todesstern. Großkampfschiffe wie der Venator aus der Republik-Flotte und der Dreadnaught der Separatisten werden ebenfalls den Koop-Karten hinzugefügt. Der MC85 Star Cruiser und der Sternenzerstörer der Resurgent-Klasse stehen dagegen im Modus Heros vs. Villans zur Verfügung.Jede Klasse enthält außerdem jeweils einen neuen Blaster, der in jeder Ära genutzt werden kann. Neben kleinen Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und den Bots hat DICE auch Anpassungen an manchen Helden-Figuren vorgenommen, darunter Leia und Chewbacca, die u.a. neue Fähigkeiten und verlässlichere Waffen erhalten. Eine Übersicht der Veränderungen und ihre Auswirkungen auf den Spielverlauf liefern die offiziellen Patch Notes bei Reddit Letztes aktuelles Video: Community-Update Neuer Planet neue Modi und neue Verstaerkung